В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
