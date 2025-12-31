Рейтинг@Mail.ru
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 31.12.2025
22:29 31.12.2025 (обновлено: 22:50 31.12.2025)
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции
в мире, турция, исландия, россия, turkish airlines, новый год
В мире, Турция, Исландия, Россия, Turkish Airlines, Новый год
Пассажир регистрируется на рейс
Пассажир регистрируется на рейс. Архивное фото
СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции, сообщил официальный представитель компании Яхъя Устюн.
"Пятьдесят рейсов, запланированных на 1 января, отменены из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции", - сообщил Устюн в соцсети X.
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Вчера, 21:48
Авиакомпания-лоукостер AJet, в свою очередь, отменит в четверг 64 рейса, сообщил в соцсети X пресс-секретарь компании Мехмет Ешилкая.
В среду три турецкие авиакомпании - Turkish Airlines, AJet и Pegasus - отменили в совокупности более 130 рейсов, в основном внутренних.
Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.
В аэропорту Самары задерживаются 13 рейсов
Вчера, 19:36
 
