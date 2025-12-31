https://ria.ru/20251231/aeroport-2065886939.html
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 31.12.2025
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:29:00+03:00
2025-12-31T22:29:00+03:00
2025-12-31T22:50:00+03:00
в мире
турция
исландия
россия
turkish airlines
новый год
турция
исландия
россия
в мире, турция, исландия, россия, turkish airlines, новый год
В мире, Турция, Исландия, Россия, Turkish Airlines, Новый год
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада
Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов в четверг из-за снегопада