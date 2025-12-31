https://ria.ru/20251231/aeroport-2065811974.html
Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25
Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25 - РИА Новости, 31.12.2025
Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25
Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25, шесть отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта Храброво. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:22:00+03:00
2025-12-31T08:22:00+03:00
2025-12-31T08:22:00+03:00
москва
санкт-петербург
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342759_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_e3fb06ac74043f67cbe37a7f1a429046.jpg
москва
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44d1e04c66ca18982b470ae98777a9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура, общество
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура, Общество
Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25
Число задержанных из-за непогоды рейсов в аэропорту Храброво сократилось до 25