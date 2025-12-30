Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил журналистам, что рассчитывает содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран.

Ранее Зеленский уже признал, что Украина не способна содержать 800-тысячную армию, хотя и требует оставить ее численность на этом уровне вопреки условию РФ о сокращении ВСУ

"Поддержка украинской армии очень важна. Это пункт номер один - сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно и мы рассчитывает на наших партнёров", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE

Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву , в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.

Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.