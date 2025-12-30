https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065778026.html
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран
Владимир Зеленский заявил журналистам, что рассчитывает содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:16:00+03:00
2025-12-30T22:16:00+03:00
2025-12-30T22:16:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20251230/miroshnik-2065777224.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065772339.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран
Зеленский хочет содержать 800-тысячную армию за счет других стран
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил журналистам, что рассчитывает содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран.
Ранее Зеленский
уже признал, что Украина
не способна содержать 800-тысячную армию, хотя и требует оставить ее численность на этом уровне вопреки условию РФ
о сокращении ВСУ
.
"Поддержка украинской армии очень важна. Это пункт номер один - сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно и мы рассчитывает на наших партнёров", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE
.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США
согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву
, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков
ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.