Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран - РИА Новости, 30.12.2025
22:16 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065778026.html
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский захотел содержать 800-тысячную армию за счет других стран

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил журналистам, что рассчитывает содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран.
Ранее Зеленский уже признал, что Украина не способна содержать 800-тысячную армию, хотя и требует оставить ее численность на этом уровне вопреки условию РФ о сокращении ВСУ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с "русскими"
Вчера, 22:00
"Поддержка украинской армии очень важна. Это пункт номер один - сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно и мы рассчитывает на наших партнёров", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский заболел после визита в США
Вчера, 20:31
 
