МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует неуважение Владимира Зеленского к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Аналитик также назвал отказ главы киевского режима признать ответственность за эту провокацию "оскорблением интеллекта каждого".
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
