14:59 30.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за оскорбления в адрес Трампа
На Западе набросились на Зеленского из-за оскорбления в адрес Трампа
в мире
россия
новгородская область
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
в мире, россия, новгородская область, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Новгородская область, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
На Западе набросились на Зеленского из-за оскорбления в адрес Трампа

Кошкович: Зеленский оскорбил Трампа атакой на резиденцию Путина

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует неуважение Владимира Зеленского к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Зеленский стоял с наглой ухмылкой рядом с Трампом, который весь последний год пытался положить конец войне, в то время как украинские беспилотники нацеливались на Путина... Это серьезное оскорбление…" — написал он.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Должен заплатить". В США сделали резкое заявление о Зеленском
10:59
Аналитик также назвал отказ главы киевского режима признать ответственность за эту провокацию "оскорблением интеллекта каждого".
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев на Западе
12:34
 
В миреРоссияНовгородская областьУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
