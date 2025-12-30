МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться с условиями России для завершения конфликта на Украине несмотря на риск для собственной жизни, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Самое сложное для него — это значительные политические препятствия. Крайне правые в Украине хорошо известны своей категорической неприязнью к любым уступкам России. Было много сообщений о том, что Зеленского убьют его собственные люди, если он пойдет на уступки. Но это не имеет значения. Он должен это сделать. Если риск собственной жизни ради того, чтобы поступить правильно, — это цена, то лидер страны должен заплатить", — сказал он.
По мнению эксперта, промедление в принятии решения для Зеленского повысит цену будущих неудач и приведет к еще большим потерям.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.