Рейтинг@Mail.ru
"Должен заплатить". В США сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 30.12.2025 (обновлено: 16:49 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065588007.html
"Должен заплатить". В США сделали резкое заявление о Зеленском
"Должен заплатить". В США сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.12.2025
"Должен заплатить". В США сделали резкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский должен согласиться с условиями России для завершения конфликта на Украине несмотря на риск для собственной жизни, заявил подполковник ВС США... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:59:00+03:00
2025-12-30T16:49:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065555136.html
https://ria.ru/20251229/preduprezhdenie-2065505642.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы сша, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Мирный план США по Украине
"Должен заплатить". В США сделали резкое заявление о Зеленском

Дэвис: Зеленский должен пожертвовать собой для завершения конфликта

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться с условиями России для завершения конфликта на Украине несмотря на риск для собственной жизни, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Самое сложное для него — это значительные политические препятствия. Крайне правые в Украине хорошо известны своей категорической неприязнью к любым уступкам России. Было много сообщений о том, что Зеленского убьют его собственные люди, если он пойдет на уступки. Но это не имеет значения. Он должен это сделать. Если риск собственной жизни ради того, чтобы поступить правильно, — это цена, то лидер страны должен заплатить", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Зеленского больше нет": на Западе рассказали, кто заключит мир
05:32
По мнению эксперта, промедление в принятии решения для Зеленского повысит цену будущих неудач и приведет к еще большим потерям.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СМИ сделали жесткое предупреждение Зеленскому из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 19:56
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала