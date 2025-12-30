Рейтинг@Mail.ru
Новое требование Зеленского вызвало переполох в США - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 30.12.2025 (обновлено: 11:31 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065572761.html
Новое требование Зеленского вызвало переполох в США
Новое требование Зеленского вызвало переполох в США - РИА Новости, 30.12.2025
Новое требование Зеленского вызвало переполох в США
Требования Владимира Зеленского могут привести к срыву переговоров, пишет American Conservative. "Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:37:00+03:00
2025-12-30T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_d3e100643a0e1110222ae80c974747b9.jpg
https://ria.ru/20251230/flinn-2065566598.html
https://ria.ru/20251230/filippo-2065598970.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0422a2257ad48c3b8a6232e276749a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп
Новое требование Зеленского вызвало переполох в США

AC: требования Зеленского могут привести к провалу переговоров

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского могут привести к срыву переговоров, пишет American Conservative.

"Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
08:47
В статье отмечается, что надежные американские гарантии безопасности для Украины вызовут серьезные политические и геополитические проблемы у администрации Трампа. Кроме того, сторонники американского президента будет недовольны, если США вступят в союз с далекой страной.

Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения Трампа ему недостаточно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина
11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала