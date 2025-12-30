МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского могут привести к срыву переговоров, пишет American Conservative.
"Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что надежные американские гарантии безопасности для Украины вызовут серьезные политические и геополитические проблемы у администрации Трампа. Кроме того, сторонники американского президента будет недовольны, если США вступят в союз с далекой страной.
Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения Трампа ему недостаточно.
