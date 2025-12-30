Рейтинг@Mail.ru
"Мелкий гоблин". Новое заявление Зеленского о Трампе разозлило журналиста - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/zayavlenie-2065690082.html
"Мелкий гоблин". Новое заявление Зеленского о Трампе разозлило журналиста
"Мелкий гоблин". Новое заявление Зеленского о Трампе разозлило журналиста - РИА Новости, 30.12.2025
"Мелкий гоблин". Новое заявление Зеленского о Трампе разозлило журналиста
Владимир Зеленский постоянно отказывается от того, о чем говорит на встречах с президентом США Дональдом Трампом, написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:24:00+03:00
2025-12-30T15:24:00+03:00
в мире
сша
донбасс
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
чей боуз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0e463d646a7c394c04e43d4a8b30e1d.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065681150.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065626874.html
сша
донбасс
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95912b6c5293235cedd9001cc93cfb81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донбасс, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, чей боуз, мирный план сша по украине
В мире, США, Донбасс, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Мирный план США по Украине
"Мелкий гоблин". Новое заявление Зеленского о Трампе разозлило журналиста

Боуз: Зеленский постоянно оказывается от сказанного перед Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский постоянно отказывается от того, о чем говорит на встречах с президентом США Дональдом Трампом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал отрывок из интервью главы киевского режима телеканалу Fox News, в котором тот оспорил слова Трампа о том, что 86% украинцев хотят мира. Зеленский заявил, что 85% населения страны якобы выступают против вывода войск из Донбасса и утверждал, что они желают только "справедливого" мира.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за оскорбления в адрес Трампа
14:59
"Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему", — обрушился он с критикой.
Журналист также отметил, что Зеленский не осмеливается сделать это "стоя рядом" с хозяином Белого дома, однако после встреч начинает судорожно отказываться от того, что было сказано перед Трампом.
"С этим актером-наркоманом не договориться", — заключил он.
В воскресенье во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Газета Financial Times подчеркнула, что надежды главы киевского режима от встречи не оправдались. Во время переговоров глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев на Западе
12:34
 
В миреСШАДонбассФлоридаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЧей БоузМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала