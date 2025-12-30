МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский постоянно отказывается от того, о чем говорит на встречах с президентом США Дональдом Трампом, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал отрывок из интервью главы киевского режима телеканалу Fox News, в котором тот оспорил слова Трампа о том, что 86% украинцев хотят мира. Зеленский заявил, что 85% населения страны якобы выступают против вывода войск из Донбасса и утверждал, что они желают только "справедливого" мира.
"Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему", — обрушился он с критикой.
Журналист также отметил, что Зеленский не осмеливается сделать это "стоя рядом" с хозяином Белого дома, однако после встреч начинает судорожно отказываться от того, что было сказано перед Трампом.
"С этим актером-наркоманом не договориться", — заключил он.
В воскресенье во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Газета Financial Times подчеркнула, что надежды главы киевского режима от встречи не оправдались. Во время переговоров глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.