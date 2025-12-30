https://ria.ru/20251230/zasedanie-2065711547.html
Повестка заседания Высшего госсовета Союзного государства отработана
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Повестка запланированного на январь заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России отработана, точная дата проведения заседания уточняется, сообщил во вторник государственный секретарь СГ Сергей Глазьев.
"У нас вся повестка отработана, согласована. Ждем только даты", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "БелРос", текст которого размещен на сайте Постоянного комитета СГ.
Глазьев рассказал, что повестка заседания Высшего госсовета включает традиционные темы: результаты взаимной торговли и другие вопросы экономического развития Союзного государства.
"И новые вопросы, такие, как принятие декретов, … которые дадут возможность запустить приграничное железнодорожное сообщение по доступным тарифам. Для этого потребуются субсидии и соответствующий декрет Союзного государства. Будет, я надеюсь, создан Комитет по стандартизации и качеству", - сообщил госсекретарь СГ.
В конце ноября глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что заседание Высшего госсовета СГ состоится в январе 2026 года в Москве.
Высший государственный совет является высшим органом Союзного государства, в состав которого входят главы государств и правительств, руководители палат парламентов Белоруссии и России.