Повестка заседания Высшего госсовета Союзного государства отработана
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:23 30.12.2025
Повестка заседания Высшего госсовета Союзного государства отработана
Повестка заседания Высшего госсовета Союзного государства отработана
Повестка запланированного на январь заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России отработана, точная дата проведения...
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
москва
сергей глазьев
белоруссия
россия
москва
белоруссия, россия, москва, сергей глазьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Глазьев
Повестка заседания Высшего госсовета Союзного государства отработана

Глазьев: повестка заседания Высшего госсовета СГ Белоруссии и России отработана

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Повестка запланированного на январь заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России отработана, точная дата проведения заседания уточняется, сообщил во вторник государственный секретарь СГ Сергей Глазьев.
"У нас вся повестка отработана, согласована. Ждем только даты", - сказал Глазьев в интервью телеканалу "БелРос", текст которого размещен на сайте Постоянного комитета СГ.
Глазьев рассказал, что повестка заседания Высшего госсовета включает традиционные темы: результаты взаимной торговли и другие вопросы экономического развития Союзного государства.
"И новые вопросы, такие, как принятие декретов, … которые дадут возможность запустить приграничное железнодорожное сообщение по доступным тарифам. Для этого потребуются субсидии и соответствующий декрет Союзного государства. Будет, я надеюсь, создан Комитет по стандартизации и качеству", - сообщил госсекретарь СГ.
В конце ноября глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что заседание Высшего госсовета СГ состоится в январе 2026 года в Москве.
Высший государственный совет является высшим органом Союзного государства, в состав которого входят главы государств и правительств, руководители палат парламентов Белоруссии и России.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМоскваСергей Глазьев
 
 
