Музыка Рождества, семейные вечера: лучшие январские программы Зала Зарядье

В первой половине января в афише Зала Зарядье – самые разные концерты для семейной аудитории. Это и представления для самых маленьких, и увлекательные симфосказки для детей разных возрастов, созданные специально для этой концертной площадки. Программа января не ограничивается, конечно, лишь детскими мероприятиями. Как всегда, слушатели с самыми разными музыкальными вкусами найдут для себя интересные концерты.

Музыкальные представления для детей и родителей

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Волшебная одиссея © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Волшебная одиссея

В первые дни новогодних каникул с 3 по 5 января в афише Зала Зарядье – симфонический спектакль "Волшебная одиссея". Миссия "Новый год". Увлекательное музыкальное путешествие создано Московским государственным симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина, театром карнавальной культуры "Странствующие куклы господина Пэжо" и режиссером Дмитрием Отяковским. Это – продолжение серии уже полюбившихся симфонических представлений, которые проходили в Зале Зарядье в предыдущие годы. На сей раз зрителей ждут новые музыкальные приключения.

По сюжету герои спектакля вместе со зрителями отправятся исследовать тайны космоса и загадочные инопланетные миры, чтобы раскрыть секреты классической музыки и выполнить главную миссию: спасти Новый год.

Главное отличие этого спектакля от многих других новогодних представлений в том, что дети изучают основы музыкальной грамоты в игровой форме.

Вместе с ними зрители будут исследовать инопланетные миры, где названия соответствуют музыкальным темпам, детали космического корабля названы по группам инструментов оркестра, а интерактивные эпизоды помогают узнать, что такое темп и ритм. Все это поможет ребятам найти ключ к пониманию классики. Ежедневно будет проходить по три показа.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Художник песочной анимации Лилия Чистина © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Художник песочной анимации Лилия Чистина

Еще одно детское представление – симфосказка "Двенадцать месяцев" 8 января. Любимую с детства историю прочитает актриса Агриппина Стеклова, героев сказки на большом экране "оживит" художница песочной анимации Лилия Чистина. Оркестровая музыка поможет передать ощущение волшебства этой сказки. За музыкальную часть отвечает Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Алексея Верещагина. Автор сценария – Константин Рычков.

Благодаря песочной анимации оживут герои известной и любимой "Рождественской истории" Диккенса. Ее можно будет послушать 11 января. В этот вечер на сцену выйдет известный актер Евгений Князев. Прозвучат фрагменты классических произведений от Баха и Мусоргского до Сен-Санса и Дебюсси. Все это оживит известную повесть, сюжет которой близок и понятен зрителям разных поколений.

Новогодняя и рождественская музыка

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Страдивари-ансамбль © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Страдивари-ансамбль

В праздничные дни особое удовольствие – послушать специальные новогодние программы. 6 января Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством скрипача Лоренца Настурика-Гершовичи исполнит "легкую" музыку – произведения Штрауса-сына, Легара, Кальмана. Музыканты этого ансамбля играют на уникальных инструментах, созданных итальянскими мастерами XVII-XVII веков, а в репертуаре – очень разная музыка: от классики до лучших образцов "легких" жанров, которые благодаря тембрам инструментов приобретают особое звучание. В концерте примут участие певцы и танцоры Большого и Мариинского театров.

В Рождество, 7 января, в Зале Зарядье выступит знаменитый хор Валаамского монастыря. Этот коллектив был основан около 20 лет назад. В его состав вошли профессиональные музыканты Санкт-Петербурга. Сегодня хор одновременно и участвует в службах одного из древнейших монастырей, и концертирует. В его репертуаре – древние аутентичные песнопения и музыка авторов ХХ века. На праздничном концерте коллектив представит специальную рождественскую программу.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье "Карнавал животных" Большого джазового оркестра Петра Востокова © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье "Карнавал животных" Большого джазового оркестра Петра Востокова

Новый год не обходится и без джаза – эта музыка создает особое настроение. Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова исполнит 10 января джазовую фантазию на темы знаменитого "Карнавала животных" Сен-Санса. Произведение было создано по заказу Зала Зарядье, его премьера прошла с успехом минувшим летом. В зимние праздники коллектив сыграет фантазию вновь. Во втором отделении концерта прозвучат джазовые обработки популярных новогодних мелодий и песен из советских фильмов и мультфильмов.

Новый год в барочном стиле

"Старинный Новый год" – так называется концерт, который пройдет в Зале Зарядье 14 января, когда в России по традиции отмечают Новый год по старому стилю. Такой вечер уже стал традицией для этой концертной площадки. В названии программы обыгрывается и сам праздник, и музыкальное направление. В этот вечер прозвучит старинная музыка эпохи барокко. На сей раз на сцену выйдут оркестр Pratum Integrum, сопрано Ивета Симонян, меццо-сопрано Яна Дьякова и контратенор Иван Бородулин . В программе – арии из опер Глюка, Генделя и Вивальди, а также струнные концерты итальянца Корелли и француза Коретта.

В день рождения Моцарта

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Бас Ильдар Абдразаков © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Бас Ильдар Абдразаков

27 января 2026 года исполняется 270 лет со дня рождения Моцарта. К этой дате приурочено исполнение его шедевра – "Дон Жуана", которого часто называют "оперой опер". Главную партию исполнит блистательный Ильдар Абдразаков. В своих интервью он говорил, что для него Дон Жуан, с одной стороны, – герой комедии dell"arte, шутник и виртуоз соблазнения. С другой – фигура драматическая. Партию Донны Анны исполнит Надежда Павлова, Командора – Алексей Тихомиров. Вместе с солистами в этот вечер на сцену выйдет Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Также к юбилею Моцарта в этом сезоне приурочен фестиваль “Московское барокко”, который пройдет в Зале Зарядье с 5 по 31 марта.

Музыка ХХ века

Необычную программу можно будет услышать на концерте 16 января. Пианист Андрей Коробейников и Российский национальный оркестр под руководством Дмитрия Синьковского исполнят произведения итальянских композиторов, которые так или иначе связаны с Римом. В этом городе композитор Респиги нашел источник вдохновения – знаменитые фонтаны. Для своей симфонической поэмы композитор выбрал образы четырех популярных фонтанов в разные часы суток: "Фонтан Валле Джулия на заре", "Фонтан Тритона утром", "Фонтан Треви в полдень" и "Фонтан виллы Медичи при заходящем солнце". В этот же вечер прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Нино Рота, легендарного кинокомпозитора, который работал, в том числе, с Феллини, Висконти, Дзеффирелли и Копполой. Завершат концерт симфонические поэмы Респиги – "Римские празднества" и "Пинии Рима".

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Филипп Чижевский © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Филипп Чижевский