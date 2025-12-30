Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Киев террористическим интернационалом - РИА Новости, 30.12.2025
00:47 30.12.2025
Захарова назвала Киев террористическим интернационалом
Захарова назвала Киев террористическим интернационалом

Захарова назвала Киев международным террористическим интернационалом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки украинских БПЛА, заявила, что Киев - это международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Здесь мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе", - сказала Захарова в эфире "Россия 1", комментируя атаки украинских БПЛА.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
