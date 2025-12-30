Захарова назвала Киев террористическим интернационалом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки украинских БПЛА, заявила, что Киев - это международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Здесь мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе", - сказала Захарова в эфире "Россия 1", комментируя атаки украинских БПЛА.