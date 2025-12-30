Захарова обменялась подарками с сестрой Ким Чен Ына

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получила в подарок на Новый год от сестры лидера КНДР Ким Чен Ына вазу, в ответ она передала портрет, написанный российским художником Никасом Сафроновым.
Ким Ё Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
"Сегодня посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал мне подарок товарища Ким Ё Чжон, заместителя заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, по случаю Нового года! Я узнала об этом буквально вчера вечером. Учитывая предновогодний цейтнот, подготовить ответный подарок было практически невозможно. Я решила обратиться ко всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать её портрет в стиле сангина", - написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с обменом подарками.
По ее словам, фотографию выбирали вместе с Сафроновым.
"Будучи не знакомыми с товарищем Ким Ё Чжон лично, мы с Никасом подумали, что на этом фото запечатлены важнейшие, на первый взгляд несовместимые качества: нежность и женственность с силой и решительностью", - добавила она.
