Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца
Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич пропустит как минимум месяц из-за травмы, сообщается на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца
Трехкратный MVP НБА Йокич выбыл из-за травмы минимум на месяц