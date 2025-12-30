Рейтинг@Mail.ru
Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца
20:22 30.12.2025
Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич пропустит как минимум месяц из-за травмы
спорт, никола йокич, денвер наггетс, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, НБА
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич пропустит как минимум месяц из-за травмы, сообщается на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети Х.
В ночь на вторник в матче против "Майами Хит" (123:147) при игре в обороне одноклубник Спенсер Джонс наступил на ногу Йокичу, в результате чего колено серба прогнулось и он упал на площадку.
У игрока диагностировано переразгибание левого колена.
Йокичу 30 лет. Он был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В 2023 году серб стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком (MVP) финала плей-офф. Также он трижды признавался MVP регулярного чемпионата. В текущем сезоне серб в среднем набирает 29,6 очка, совершает 12,2 подбора и отдает 11 результативных передач.
БаскетболСпортНикола ЙокичДенвер НаггетсНБА
 
