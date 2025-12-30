Рейтинг@Mail.ru
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ
15:59 30.12.2025
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ - РИА Новости, 30.12.2025
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ
Глава Руководящего переходного совета Йемена Рашад аль-Алими не обладает легитимностью для выдвижения требований к ОАЭ о выводе сил с территории страны, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:59:00+03:00
2025-12-30T15:59:00+03:00
в мире
оаэ
йемен
https://ria.ru/20251230/yemen-2065575427.html
оаэ
йемен
в мире, оаэ, йемен
В мире, ОАЭ, Йемен
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ

В Южном Йемене считают, что глава совета не может требовать вывода сил ОАЭ

Йеменские военные полицейские
Йеменские военные полицейские
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские военные полицейские. Архивное фото
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Глава Руководящего переходного совета Йемена Рашад аль-Алими не обладает легитимностью для выдвижения требований к ОАЭ о выводе сил с территории страны, заявил РИА Новости представитель пресс-офиса властей Переходного совета Южного Йемена Абдель Азиз аш-Шейх.
Во вторник аль-Алими ввел чрезвычайное положение на всей подконтрольной совету территории страны на 90 дней, разорвав оборонное соглашение с ОАЭ на фоне военной помощи подразделениям Переходного совета Южного Йемена, установившим контроль над восточными провинциями в стране.
"Рашад аль-Алими, так называемый глава Руководящего совета, не обладает легитимностью делать заявления с требованием к ОАЭ покинуть территорию страны. Мы отвергаем подобные действия, о чем также говорится в совместном заявлении нескольких представителей совета", - сказал он.
Ранее четыре члена Руководящего совета выступили против соответствующих заявлений лидера официального правительства. По их словам, подобные решения должны приниматься коллективно или большинством.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
09:58
 
В миреОАЭЙемен
 
 
