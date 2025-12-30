В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Глава Руководящего переходного совета Йемена Рашад аль-Алими не обладает легитимностью для выдвижения требований к ОАЭ о выводе сил с территории страны, заявил РИА Новости представитель пресс-офиса властей Переходного совета Южного Йемена Абдель Азиз аш-Шейх.

"Рашад аль-Алими, так называемый глава Руководящего совета, не обладает легитимностью делать заявления с требованием к ОАЭ покинуть территорию страны. Мы отвергаем подобные действия, о чем также говорится в совместном заявлении нескольких представителей совета", - сказал он.