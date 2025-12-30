https://ria.ru/20251230/yemen-2065704821.html
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ - РИА Новости, 30.12.2025
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ
Глава Руководящего переходного совета Йемена Рашад аль-Алими не обладает легитимностью для выдвижения требований к ОАЭ о выводе сил с территории страны, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:59:00+03:00
2025-12-30T15:59:00+03:00
2025-12-30T15:59:00+03:00
в мире
оаэ
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_90792b744691bc2909d1a4f0ca75a601.jpg
https://ria.ru/20251230/yemen-2065575427.html
оаэ
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8b7bd8a22c2adf7199d776316b34c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, йемен
В Южном Йемене прокомментировали требование о выводе сил ОАЭ
В Южном Йемене считают, что глава совета не может требовать вывода сил ОАЭ
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Глава Руководящего переходного совета Йемена Рашад аль-Алими не обладает легитимностью для выдвижения требований к ОАЭ о выводе сил с территории страны, заявил РИА Новости представитель пресс-офиса властей Переходного совета Южного Йемена Абдель Азиз аш-Шейх.
Во вторник аль-Алими ввел чрезвычайное положение на всей подконтрольной совету территории страны на 90 дней, разорвав оборонное соглашение с ОАЭ
на фоне военной помощи подразделениям Переходного совета Южного Йемена, установившим контроль над восточными провинциями в стране.
"Рашад аль-Алими, так называемый глава Руководящего совета, не обладает легитимностью делать заявления с требованием к ОАЭ покинуть территорию страны. Мы отвергаем подобные действия, о чем также говорится в совместном заявлении нескольких представителей совета", - сказал он.
Ранее четыре члена Руководящего совета выступили против соответствующих заявлений лидера официального правительства. По их словам, подобные решения должны приниматься коллективно или большинством.