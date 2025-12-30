Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене

"Сейчас, учитывая, что мы видим всплеск эскалации, скорее всего, на какой-то период и "Ансар Аллах" (хуситы), и "Южный переходный совет" активизируются, но насколько они активизируются, сказать очень сложно, потому что внешние игроки вмешаются. Йемен сейчас представляет собой расчлененную болевую точку в международной логистике. Другой вопрос, что сама по себе ситуация неразрешима, так как в стране существуют две серьезные группировки (хуситы и ЮПС - ред.), которые не признают международно признанное правительство. Виток эскалации может продолжиться, но я не вижу серьезных признаков того, что там опять начнется полномасштабная гражданская война. Внешние акторы этого сделать не дадут", - сказал агентству эксперт.