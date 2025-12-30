Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Виток эскалации в Йемене может продолжиться, но серьезных признаков начала полномасштабной гражданской войны нет, выразил мнение в беседе с РИА Новости руководитель секции Ближнего Востока и Севера Африки Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
В начале декабря военные силы "Южного переходного совета" (ЮПС) захватили власть в двух стратегически важных восточных провинциях Йемена Хадрамаут и Аль-Махра, что раскритиковал глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими, потребовав помощи от Саудовской Аравии, чтобы убрать войска "Южного переходного совета" с востока. Стороны конфликта подписали соглашение при посредничестве Эр-Рияда об отводе сил ЮПС из восточных провинций, но его так и не выполнили. Во вторник аль-Алими ввел чрезвычайное положение на всей подконтрольной Руководящему президентскому совету территории на 90 дней. Кроме того, он приказал разорвать соглашение о взаимной обороне с ОАЭ и вывести все их войска с подконтрольной Руководящему совету территории в течение 24 часов.
"Сейчас, учитывая, что мы видим всплеск эскалации, скорее всего, на какой-то период и "Ансар Аллах" (хуситы), и "Южный переходный совет" активизируются, но насколько они активизируются, сказать очень сложно, потому что внешние игроки вмешаются. Йемен сейчас представляет собой расчлененную болевую точку в международной логистике. Другой вопрос, что сама по себе ситуация неразрешима, так как в стране существуют две серьезные группировки (хуситы и ЮПС - ред.), которые не признают международно признанное правительство. Виток эскалации может продолжиться, но я не вижу серьезных признаков того, что там опять начнется полномасштабная гражданская война. Внешние акторы этого сделать не дадут", - сказал агентству эксперт.
Серьезная эскалация грозит потерями для международной финансовой торговли, поэтому при очередной попытке что-то устроить полномасштабное могут вмешаться США и попытаться все затушить, объяснил Чупрыгин. Также, отметил он, не стоит ожидать, что приказ йеменского правительства для войск ОАЭ в течение суток покинуть территорию республики выполнят.
"ОАЭ ничего оттуда не выведут. Они потратили много сил и средств для того, чтобы закрепиться на юге Йемена. Они нашли возможность договориться с сепаратистами о том, что ЮПС даст возможность ОАЭ осуществлять военное присутствие на этой территории, ничего идеологического. Для них это стратегическая задача, они будут продолжать цепляться за южный Йемен из последних сил, а их у них еще полно", - подчеркнул руководитель секции Ближнего Востока и Севера Африки.
Кроме того, в Абу-Даби реакции саудитов не боятся, потому что ОАЭ и Саудовская Аравия свои вопросы всегда решат, у них слишком прочные связи, чтобы подобные локальные разногласия могли привести к серьезному разрыву, добавил Чупрыгин.
"Южный переходный совет", который после захвата восточных провинций стал контролировать восемь провинций в этом государстве, требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей на юге Йемена и объединившейся с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
