Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/yemen-2065649399.html
Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене
Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене - РИА Новости, 30.12.2025
Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене
Виток эскалации в Йемене может продолжиться, но серьезных признаков начала полномасштабной гражданской войны нет, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:42:00+03:00
2025-12-30T13:42:00+03:00
в мире
йемен
оаэ
ближний восток
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/84/1059898406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef002e15cd2cc937b53cc44390eb7ed.jpg
https://ria.ru/20251230/yemen-2065563031.html
https://ria.ru/20251230/smi-2065598279.html
https://ria.ru/20251223/yemen-2063973290.html
йемен
оаэ
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/84/1059898406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d8c0e34966d7f77b4ac326b195a1bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, оаэ, ближний восток, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Йемен, ОАЭ, Ближний Восток, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт оценил возможность эскалации в Йемене

Чупрыгин: эскалация в Йемене может продолжиться, но серьезных признаков нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоследствия авиаударов ВВС коалиции по Йемену
Последствия авиаударов ВВС коалиции по Йемену - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Последствия авиаударов ВВС коалиции по Йемену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Виток эскалации в Йемене может продолжиться, но серьезных признаков начала полномасштабной гражданской войны нет, выразил мнение в беседе с РИА Новости руководитель секции Ближнего Востока и Севера Африки Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
В начале декабря военные силы "Южного переходного совета" (ЮПС) захватили власть в двух стратегически важных восточных провинциях Йемена Хадрамаут и Аль-Махра, что раскритиковал глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими, потребовав помощи от Саудовской Аравии, чтобы убрать войска "Южного переходного совета" с востока. Стороны конфликта подписали соглашение при посредничестве Эр-Рияда об отводе сил ЮПС из восточных провинций, но его так и не выполнили. Во вторник аль-Алими ввел чрезвычайное положение на всей подконтрольной Руководящему президентскому совету территории на 90 дней. Кроме того, он приказал разорвать соглашение о взаимной обороне с ОАЭ и вывести все их войска с подконтрольной Руководящему совету территории в течение 24 часов.
Дым после авиаударов в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена
07:40
"Сейчас, учитывая, что мы видим всплеск эскалации, скорее всего, на какой-то период и "Ансар Аллах" (хуситы), и "Южный переходный совет" активизируются, но насколько они активизируются, сказать очень сложно, потому что внешние игроки вмешаются. Йемен сейчас представляет собой расчлененную болевую точку в международной логистике. Другой вопрос, что сама по себе ситуация неразрешима, так как в стране существуют две серьезные группировки (хуситы и ЮПС - ред.), которые не признают международно признанное правительство. Виток эскалации может продолжиться, но я не вижу серьезных признаков того, что там опять начнется полномасштабная гражданская война. Внешние акторы этого сделать не дадут", - сказал агентству эксперт.
Серьезная эскалация грозит потерями для международной финансовой торговли, поэтому при очередной попытке что-то устроить полномасштабное могут вмешаться США и попытаться все затушить, объяснил Чупрыгин. Также, отметил он, не стоит ожидать, что приказ йеменского правительства для войск ОАЭ в течение суток покинуть территорию республики выполнят.
"ОАЭ ничего оттуда не выведут. Они потратили много сил и средств для того, чтобы закрепиться на юге Йемена. Они нашли возможность договориться с сепаратистами о том, что ЮПС даст возможность ОАЭ осуществлять военное присутствие на этой территории, ничего идеологического. Для них это стратегическая задача, они будут продолжать цепляться за южный Йемен из последних сил, а их у них еще полно", - подчеркнул руководитель секции Ближнего Востока и Севера Африки.
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Совет Южного Йемена обвинил Саудовскую Аравию в агрессии, сообщают СМИ
11:27
Кроме того, в Абу-Даби реакции саудитов не боятся, потому что ОАЭ и Саудовская Аравия свои вопросы всегда решат, у них слишком прочные связи, чтобы подобные локальные разногласия могли привести к серьезному разрыву, добавил Чупрыгин.
"Южный переходный совет", который после захвата восточных провинций стал контролировать восемь провинций в этом государстве, требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей на юге Йемена и объединившейся с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
Контроль над территориями в Йемене принадлежит двум основным силам: правящим на севере и в столице Сане хуситам и сепаратистам из "Южного переходного совета". Власть Руководящего совета во главе с аль-Алими частично остается в двух провинциях: Марибе и Таизе.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
23 декабря, 00:37
 
В миреЙеменОАЭБлижний ВостокВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала