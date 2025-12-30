https://ria.ru/20251230/yemen-2065575427.html
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности - РИА Новости, 30.12.2025
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
Саудовская Аравия заявила, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает их угрозой своей... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:58:00+03:00
2025-12-30T09:58:00+03:00
2025-12-30T10:01:00+03:00
в мире
саудовская аравия
оаэ
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg
https://ria.ru/20251230/yemen-2065563031.html
саудовская аравия
оаэ
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b9c5b3d2bd5c8157aaa5478d46fe22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, оаэ, йемен
В мире, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
МИД Саудовской Аравии назвал действия ОАЭ в Йемене угрозой нацбезопасности