В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности - РИА Новости, 30.12.2025
09:58 30.12.2025 (обновлено: 10:01 30.12.2025)
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
Саудовская Аравия заявила, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает их угрозой своей... РИА Новости, 30.12.2025
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности

КАИР, 30 дек – РИА Новости. Саудовская Аравия заявила, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает их угрозой своей национальной безопасности, говорится в заявлении саудовского МИД.
"Саудовская Аравия разочарована действиями братской страны Объединенных Арабских Эмиратов, оказывающих давление на силы Переходного совета юга Йемена для совершения военных операций на границе с Саудовской Аравией в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра, что является угрозой национальной безопасности королевства", - говорится в документе.
