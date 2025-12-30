Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена
07:40 30.12.2025
Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена
Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена - РИА Новости, 30.12.2025
Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу для... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
йемен
саудовская аравия
оаэ
йемен
саудовская аравия
оаэ
2025
Саудовская Аравия объявила о завершении операции на востоке Йемена

ДОХА, 30 янв - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу для сил Переходного совета Южного Йемена.
"Ограниченная военная операция в порту Эль-Мукаллы завершена, работа порта вернулась в нормальное русло", - говорится в сообщении арабской коалиции, переданном саудовским новостным агентством SPA.
"В результате операции жертв или сопутствующего ущерба не было", - отмечается в сообщении.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.
Ранее лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими попросил Саудовскую Аравию о военной помощи, чтобы заставить силы южан уйти из восточных провинций, которые они захватили в начале декабря.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
