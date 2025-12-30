Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
05:18 30.12.2025 (обновлено: 05:20 30.12.2025)
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары в порту Эль-Мукалла на востоке Йемена по доставленному из ОАЭ для сепаратистов юга военному... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
йемен
саудовская аравия
оаэ
йемен
саудовская аравия
оаэ
в мире, йемен, саудовская аравия, оаэ
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, ОАЭ
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по порту Эль-Мукалла в Йемене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоследствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары в порту Эль-Мукалла на востоке Йемена по доставленному из ОАЭ для сепаратистов юга военному грузу, говорится в переданном Саудовским агентством новостей SPA сообщении коалиции.
"Мы нанесли ограниченный авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут, который пришелся по грузу с оружием и боевой техникой, выгруженному с двух судов, прибывших из ОАЭ", - говорится в заявлении.
Ранее коалиция потребовала от гражданских лиц покинуть порт Эль-Мукалла в связи с проведением военной операции на фоне захвата восточных провинций Йемена силами Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга.
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене
В мире Йемен Саудовская Аравия ОАЭ
 
 
