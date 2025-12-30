https://ria.ru/20251230/yemen-2065554116.html
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары в порту Эль-Мукалла на востоке Йемена по доставленному из ОАЭ для сепаратистов юга военному... РИА Новости, 30.12.2025
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
Саудовская Аравия нанесла авиаудары по порту Эль-Мукалла в Йемене