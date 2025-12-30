Рейтинг@Mail.ru
"Будет уничтожена". Выходка Зеленского в адрес России вызвала ярость в США
20:18 30.12.2025
"Будет уничтожена". Выходка Зеленского в адрес России вызвала ярость в США
"Будет уничтожена". Выходка Зеленского в адрес России вызвала ярость в США

Крапивник: Запад и Зеленский заблуждаются, полагая, что им все сойдет с рук

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Представители западных стран и Владимир Зеленский слишком расслабились, считая, что им все сойдет с рук, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Таким образом эксперт прокомментировал террористическую атаку киевского режима на резиденцию Владимира Путина.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
Вчера, 19:04
"Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным", — отметил Крапивник.
Подобная эскалация может привести к ядерному конфликту, в котором Европа "будет просто уничтожена", заключил он.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов
Вчера, 19:58
 
