Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T21:54:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов