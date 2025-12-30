Рейтинг@Mail.ru
В Польше резко ответили на угрозы со стороны главы МИД Украины
18:38 30.12.2025
В Польше резко ответили на угрозы со стороны главы МИД Украины
В Польше резко ответили на угрозы со стороны главы МИД Украины
в мире
польша
украина
киев
андрей сибига
польша
украина
киев
В Польше резко ответили на угрозы со стороны главы МИД Украины

MP: заявление главы МИД Украины о притеснении украинцев в Польше вызвало вопросы

© РИА Новости / Филип Климашевский
Мужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвало много вопросов, заявил автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!" — подчеркнул он.
Ранее, комментируя случаи притеснения украинцев в Польше, глава МИД Украины заявил, что такое обращение недопустимо, призвал власти страны наказать виновных в назидательных порядке и пригрозил, что Киев мириться с этим не намерен.
По мнению автора публикации, подобные заявления свидетельствуют о том, что Киев требует особого отношения к гражданам Украины, проживающим в Польше, а также могут расцениваться как угроза в адрес Варшавы.
После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
