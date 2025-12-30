Власти Антальи и Муглы отменили новогодние мероприятия из-за атаки ИГ*

СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Власти турецких курортных городов Анталья и Мугла отменили все новогодние мероприятия из-за гибели полицейских в результате атаки группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Ялова, сообщили РИА Новости в мэриях городов.
Полицейские ликвидировали 27 декабря шестерых боевиков ИГ в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержали пять подозреваемых.
"Из уважения к погибшим полицейским власти Антальи приняли решение отменить все запланированные новогодние мероприятия, в том числе концерты", - сообщили агентству в мэрии.
Аналогичным образом ответили в мэрии Муглы.
Силовики задержали во вторник в 21 провинции Турции 357 подозреваемых в членстве в группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация), заявил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая. Генпрокуратура Стамбула ранее сообщила о задержании в рамках антитеррористических операций более 200 подозреваемых, среди них есть готовившие теракты на Новый год.
*Запрещенная не территории РФ террористическая организация
Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган
29 декабря, 13:50