Власти Антальи и Муглы отменили новогодние мероприятия из-за атаки ИГ* - РИА Новости, 30.12.2025
21:05 30.12.2025
Власти Антальи и Муглы отменили новогодние мероприятия из-за атаки ИГ*
в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), россия, исламское государство*, генеральная прокуратура рф
В мире, Анталья (провинция), Мугла (провинция), Россия, Исламское государство*, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Власти турецких курортных городов Анталья и Мугла отменили все новогодние мероприятия из-за гибели полицейских в результате атаки группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Ялова, сообщили РИА Новости в мэриях городов.
Полицейские ликвидировали 27 декабря шестерых боевиков ИГ в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержали пять подозреваемых.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ*
Вчера, 10:58
"Из уважения к погибшим полицейским власти Антальи приняли решение отменить все запланированные новогодние мероприятия, в том числе концерты", - сообщили агентству в мэрии.
Аналогичным образом ответили в мэрии Муглы.
Силовики задержали во вторник в 21 провинции Турции 357 подозреваемых в членстве в группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация), заявил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая. Генпрокуратура Стамбула ранее сообщила о задержании в рамках антитеррористических операций более 200 подозреваемых, среди них есть готовившие теракты на Новый год.
*Запрещенная не территории РФ террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган
29 декабря, 13:50
 
