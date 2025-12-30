Власти Антальи и Муглы отменили новогодние мероприятия из-за атаки ИГ*

СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Власти турецких курортных городов Анталья и Мугла отменили все новогодние мероприятия из-за гибели полицейских в результате атаки группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Ялова, сообщили РИА Новости в мэриях городов.

Полицейские ликвидировали 27 декабря шестерых боевиков ИГ в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержали пять подозреваемых.