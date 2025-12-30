В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ*

СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Силовики задержали во вторник в 21 провинции Турции 357 подозреваемых в членстве в группировке "Исламское государство"*, Силовики задержали во вторник в 21 провинции Турции 357 подозреваемых в членстве в группировке "Исламское государство"*, заявил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая.

Генпрокуратура Стамбула во вторник сообщила о задержании в рамках антитеррористической операции 110 подозреваемых, среди них есть готовившие теракты на Новый год. На прошлой неделе она объявила о выдаче ордеров на арест 137 подозреваемых в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год по призыву ИГ*, 115 человек уже задержали.

"Полиция задержала в ходе проведенной в 21 провинции операции 357 подозреваемых в членстве в ИГ*", - написал министр в соцсети X.

Анталье. Операцию провели, в том числе, в Ялове, где в понедельник ликвидировали ячейку боевиков, а также в Стамбуле, Анкаре

Полицейские ликвидировали в понедельник шесть боевиков ИГ* в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержали пять подозреваемых.

Власти Стамбула на фоне угрозы терактов на Новый год во вторник объявили, что запретили въезд грузовикам в восемь районов города, в том числе центральные, будут усилены проверки в торговых центрах, аэропортах и других местах общественного скопления.