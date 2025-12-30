Рейтинг@Mail.ru
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ* - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 30.12.2025 (обновлено: 11:13 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/turtsiya-2065587912.html
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ*
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ* - РИА Новости, 30.12.2025
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ*
Силовики задержали во вторник в 21 провинции Турции 357 подозреваемых в членстве в группировке "Исламское государство"*, заявил турецкий министр внутренних дел... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:58:00+03:00
2025-12-30T11:13:00+03:00
турция
россия
в мире
стамбул
исламское государство*
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
https://ria.ru/20251230/stambul-2065566303.html
https://ria.ru/20251213/fidan-2061890711.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, в мире, стамбул, исламское государство*, генеральная прокуратура рф
Турция, Россия, В мире, Стамбул, Исламское государство*, Генеральная прокуратура РФ
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ*

МВД Турции заявило о задержании 357 подозреваемых в членстве в ИГ*

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Силовики задержали во вторник в 21 провинции Турции 357 подозреваемых в членстве в группировке "Исламское государство"*, заявил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая.
Генпрокуратура Стамбула во вторник сообщила о задержании в рамках антитеррористической операции 110 подозреваемых, среди них есть готовившие теракты на Новый год. На прошлой неделе она объявила о выдаче ордеров на арест 137 подозреваемых в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год по призыву ИГ*, 115 человек уже задержали.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год
08:44
"Полиция задержала в ходе проведенной в 21 провинции операции 357 подозреваемых в членстве в ИГ*", - написал министр в соцсети X.
Операцию провели, в том числе, в Ялове, где в понедельник ликвидировали ячейку боевиков, а также в Стамбуле, Анкаре и Анталье.
Полицейские ликвидировали в понедельник шесть боевиков ИГ* в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержали пять подозреваемых.
Власти Стамбула на фоне угрозы терактов на Новый год во вторник объявили, что запретили въезд грузовикам в восемь районов города, в том числе центральные, будут усилены проверки в торговых центрах, аэропортах и других местах общественного скопления.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции
13 декабря, 22:42
 
ТурцияРоссияВ миреСтамбулИсламское государство*Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала