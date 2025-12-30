Рейтинг@Mail.ru
22:52 30.12.2025
В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества
В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества
туркмения, россия, гурбангулы бердымухамедов, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Туркмения, Россия, Гурбангулы Бердымухамедов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества

Бердымухамедов: Туркмения высоко ценит готовность России упрочить сотрудничество

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости. Туркмения высоко ценит готовность Москвы к упрочнению сотрудничества с Ашхабадом, заявил во вторник глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Национальный лидер туркменского народа отметил, что в Туркменистане высоко оценивают готовность России к упрочению сотрудничества с нашей страной, поддержку нейтрального внешнеполитического курса, усилия Туркменистана по сохранению и упрочению международной стабильности, утверждению философии мира, доверия и уважительного диалога в межгосударственных отношениях", – привела слова Бердымухамедова информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
13 декабря, 07:23
По его словам, основа нынешних отношений Туркменистана и России – "созидательный, конструктивный, уважительный характер двусторонних связей, дружба, добрососедство и доверие". Бердымухамедов подчеркнул, что в достижении такого высокого уровня межгосударственного сотрудничества несомненная заслуга принадлежит Матвиенко.
"Валентина Матвиенко пользуется большим авторитетом в Туркменистане благодаря личному вкладу и усилиям в развитие туркмено-российских отношений. В данной связи Гурбангулы Бердымухамедов выразил председателю Совета Федерации искреннюю признательность от себя лично и от президента Туркменистана", – добавили в программе.
В завершение телефонного разговора стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, адресовав друг другу наилучшие пожелания.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин
12 декабря, 09:10
 
Туркмения Россия Гурбангулы Бердымухамедов Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ В мире
 
 
