В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества

АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости. Туркмения высоко ценит готовность Москвы к упрочнению сотрудничества с Ашхабадом, заявил во вторник глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Национальный лидер туркменского народа отметил, что в Туркменистане высоко оценивают готовность России к упрочению сотрудничества с нашей страной, поддержку нейтрального внешнеполитического курса, усилия Туркменистана по сохранению и упрочению международной стабильности, утверждению философии мира, доверия и уважительного диалога в межгосударственных отношениях", – привела слова Бердымухамедова информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
По его словам, основа нынешних отношений Туркменистана и России – "созидательный, конструктивный, уважительный характер двусторонних связей, дружба, добрососедство и доверие". Бердымухамедов подчеркнул, что в достижении такого высокого уровня межгосударственного сотрудничества несомненная заслуга принадлежит Матвиенко.
"Валентина Матвиенко пользуется большим авторитетом в Туркменистане благодаря личному вкладу и усилиям в развитие туркмено-российских отношений. В данной связи Гурбангулы Бердымухамедов выразил председателю Совета Федерации искреннюю признательность от себя лично и от президента Туркменистана", – добавили в программе.
В завершение телефонного разговора стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, адресовав друг другу наилучшие пожелания.
