ЦСКА — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ЦСКА и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоится 30 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.