Семен Григорьев: российская база в Таджикистане – фактор стабильности

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев рассказал в интервью РИА Новости о стратегическом характере российско-таджикских отношений, успешной торговле, поставках российского вооружения в Таджикистан, а также о сотрудничестве правоохранительных ведомств по делу о теракте в "Крокус сити холле".

– Как вы оцениваете уровень политического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан?

– Уровень политического сотрудничества между Россией и Таджикистаном оцениваю как высокий и устойчивый. Наши отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества, основаны на прочной договорно-правовой базе, взаимном уважении и учете интересов друг друга. Важным подтверждением особого характера двусторонних связей стал государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан в октябре этого года, который придал дополнительный импульс развитию всего комплекса российско-таджикистанских отношений.

В 2025 году Таджикистан председательствовал в СНГ, внес значимый вклад в укрепление интеграционных процессов и координации совместных усилий стран-участниц. В этом контексте особое значение имели визиты в Душанбе в июне текущего года председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для участия в совете глав правительств СНГ и ноябре – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко для участия в мероприятиях межпарламентской ассамблеи СНГ. Состоявшиеся в Душанбе контакты подтвердили высокий уровень взаимодействия и близость подходов по ключевым вопросам региональной повестки.

Постоянный субстантивный диалог ведется между внешнеполитическими ведомствами двух стран, практически в одном ключе наши дипломаты работают на многосторонних площадках: ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и других.

Мы рассматриваем Таджикистан как надежного и близкого партнера, играющего важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Российская сторона настроена на дальнейшее последовательное укрепление двусторонних связей в духе дружбы, союзничества и взаимного учета интересов.

– Каковы итоги и уровень подписанных документов по итогам государственного визита президента России Владимира Путина? Есть ли проблемы в деятельности совместных российско-таджикских предприятий, и сколько их работает в Таджикистане?

– Отвечая на первую часть вопроса, хочу отметить, что в практическом плане госвизит дал весомые результаты. По итогам переговоров были подписаны совместное заявление и пакет документов межправительственного уровня, а также межведомственные соглашения и "дорожные карты", ориентированные на долгосрочную реализацию договоренностей. Речь идет о программах расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, координации в энергетике, промышленности, а также миграционных и гуманитарных вопросах. В рамках многосторонних мероприятий в Душанбе были приняты документы программного характера, планы действий и концепции сотрудничества в формате СНГ и "Центральная Азия – Россия". В совокупности эти решения подтверждают, что итоги встреч носят системный и практико-ориентированный характер.

По второй части вопроса. В настоящее время здесь работает около 340 компаний с российским капиталом. Приведу только несколько примеров. Одним из ведущих мобильных операторов страны остается "Мегафон Таджикистан". Компания "Газпром нефть – Таджикистан" владеет значительной частью автозаправочных станций. Хорошо известны такие предприятия, как "Сангтудинская ГЭС-1" (занимается выработкой электроэнергии), "Ситораи Тодж" (реализует проект по созданию географически распределенного кластера в легкой промышленности), ГК "Росатом", реализующий программу "Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". В Таджикистане также действуют два дилера российских автопроизводителей – АвтоВАЗ и КАМАЗ, которые не только продают автомобили, но и обеспечивают сервисную и гарантийную поддержку.

Отмечу также, что в последние годы наблюдается увеличение интереса российских инвесторов к таджикскому рынку, что выражается в открытии новых предприятий различных сфер – от медицинских лабораторий ("ГЕМОТЕСТ") до ресторанов ("Novikov Group") и логистических компаний. В 2025 году открылись первые пункты выдачи российского маркетплейса Wildberries, планируется расширение сети по всей республике.

– Как идет взаимодействие с Таджикистаном в вопросе противодействия угрозе, исходящей из Афганистана, ожидаются ли поставки российского вооружения в этом году в Таджикистан и в каком объеме?

– В вопросах безопасности у нас с Душанбе действуют хорошо отлаженные механизмы по линии профильных структур. Ситуация в Афганистане по-прежнему непростая, об этом свидетельствуют в том числе недавние случаи нападений на иностранных граждан в таджикско-афганском приграничье. В этой связи Россия рассматривает военное и военно-техническое сотрудничество с Таджикистаном как важный фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. В плотном рабочем контакте находятся специальные службы. Хорошие связи налажены между советами безопасности наших стран, ведется скоординированная деятельность по анализу обстановки и выработке совместных действий.

Поставки вооружений и военной техники в интересах таджикской армии продолжатся по утвержденным графикам. Кроме того, напомню, что мы оказываем Таджикистану содействие в укреплении кадрового потенциала, в вузах Минобороны России на безвозмездной основе готовятся высокопрофессиональные специалисты для республики. Ежегодно проводятся учения вооруженных сил наших стран на полигоне вблизи границы с Афганистаном. Неотъемлемой составляющей системы поддержки региональной стабильности остается 201-я Российская военная база, крупнейший военный объект России за рубежом. База выступает и в качестве важнейшего элемента военной инфраструктуры ОДКБ, ключевой части наших внешних рубежей. В этом контексте следует упомянуть и о реализации Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

– Как вы оцениваете торгово-экономическое взаимодействие России и Таджикистана? Насколько вырос товарооборот в 2025 году, по каким позициям удалось нарастить экспорт и импорт?

– Российская Федерация на протяжении десятков лет остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Республики Таджикистан. По итогам 2024 года ее доля во внешнеторговом обороте республики составила 22,1%, а в январе-сентябре 2025 года – 21,5%. В конкретных цифрах объем товарооборота между Россией и Таджикистаном за девять месяцев 2025 года превысил 1,68 миллиарда долларов США, продемонстрировав рост более чем на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели наглядно подтверждают устойчивость и системный характер двусторонних экономических связей.

В структуре взаимной торговли преобладает импорт из России. Основные позиции – нефтепродукты, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них. По большинству этих товарных групп в текущем году зафиксирована положительная динамика.

Полагаю, что перспективы дальнейшего роста товарооборота связаны, с одной стороны, с расширением поставок российских продовольственных товаров, строительных материалов, черных металлов и продукции переработки, а с другой – с увеличением экспорта таджикской сельхозпродукции, готовых пищевых товаров и текстиля на российский рынок. Особым спросом в России пользуются ранние овощи и фрукты, а также продукция с высокой добавленной стоимостью – сухофрукты, переработанная пищевая продукция.

– Как осуществляется сотрудничество России и Таджикистана по делу о теракте в "Крокус сити холле"? Оказывает ли Душанбе содействие расследованию?

– Российские спецслужбы поддерживают активное взаимодействие с профильными ведомствами Республики Таджикистан. Это сотрудничество направлено на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств теракта в "Крокус сити холле", а также на выявление и пресечение возможных связей террористов. Тесную работу и высокий уровень доверия между правоохранительными органами России и Таджикистана отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном 22 декабря этого года в Санкт-Петербурге в связи с убийством таджикского мальчика в подмосковной средней школе.

Отдельно отмечу, что таджикская сторона усилила работу с трудовыми мигрантами в целях недопущения их вовлечения в экстремистские и террористические структуры, в том числе за пределами республики.

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование теракта в "Крокус сити холле" и направил уголовное дело в судебные органы для дальнейшего производства. Всего по делу проходят 19 обвиняемых, в отношении ряда фигурантов следственные действия продолжаются.

– Как после трагедии в "Крокусе" выстраивается взаимодействие России и Таджикистана в миграционной сфере?

– Сотрудничество России и Таджикистана в миграционной сфере носит комплексный и многоуровневый характер и осуществляется как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций – СНГ и ОДКБ, включая профильные советы и комиссии. Ежегодно проводится региональная операция ОДКБ "Нелегал". На двустороннем уровне взаимодействие реализуется через совместные межведомственные рабочие группы и в рамках действующих межправительственных соглашений, регулирующих вопросы трудовой деятельности и защиты прав граждан. Российская сторона последовательно совершенствует систему миграционного регулирования, внедряет цифровые решения, позволяющие упростить легальные процедуры трудоустройства и одновременно повысить прозрачность миграционных процессов. Это дает государственным органам возможность эффективно анализировать миграционные потоки и принимать взвешенные управленческие решения в интересах безопасности

и общественной стабильности.

– Планируется ли принимать дополнительные меры, чтобы криминальные и радикальные элементы не попадали в Россию под видом трудовых мигрантов?

– Такие меры принимаются на постоянной основе. МВД России реализует системный комплекс шагов, направленных на укрепление правопорядка в миграционной сфере, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие незаконной миграции. Усилен контроль за работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, активизирована работа по ограничению въезда лиц, не соблюдающих требования российского законодательства. Последовательно пресекаются злоупотребления миграционными статусами, ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции.