Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей
30.12.2025
2025-12-30T14:26:00+03:00
2025-12-30T14:26:00+03:00
2025-12-30T14:36:00+03:00
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей
Цивилева назвала трудоустройство участников СВО с инвалидностью важной задачей
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность, - это важная задача, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Важные вопросы получения новых компетенций, переобучения, получения образования. Такие запросы очень часто к нам поступают. И в дальнейшем это трудоустройство и ресоциализация, как раз полная интеграция человека, несмотря на то, что он имеет инвалидность, именно в социум. То есть в целом мы сейчас поменяли образ человека с инвалидностью, и он воспринимается теперь социумом не тем, кто нуждается в помощи, а тем человеком, который имеет возможности жить активной жизнью, приносить пользу государству", - сказала Цивилева
в ходе встречи с Путиным
.
Она отметила, что военнослужащие, которые получил тяжелое ранение, инвалидность - сопровождаются отдельно, получают современные протезы, которые не входят в том числе в федеральный перечень. Также одними из вариантов помощи, по словам Цивилевой, является доплата за сертификат социальному фонду, "чтобы человек получил такой протез, чтобы максимально восполнить утраченный функционал".