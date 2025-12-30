Рейтинг@Mail.ru
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей - РИА Новости, 30.12.2025
14:26 30.12.2025 (обновлено: 14:36 30.12.2025)
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей
Переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность, - это важная задача, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель... РИА Новости, 30.12.2025
анна цивилева, общество, россия, владимир путин
Анна Цивилева, Общество, Россия, Владимир Путин
Цивилева назвала трудоустройство бойцов СВО с инвалидностью важной задачей

Цивилева назвала трудоустройство участников СВО с инвалидностью важной задачей

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность, - это важная задача, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Важные вопросы получения новых компетенций, переобучения, получения образования. Такие запросы очень часто к нам поступают. И в дальнейшем это трудоустройство и ресоциализация, как раз полная интеграция человека, несмотря на то, что он имеет инвалидность, именно в социум. То есть в целом мы сейчас поменяли образ человека с инвалидностью, и он воспринимается теперь социумом не тем, кто нуждается в помощи, а тем человеком, который имеет возможности жить активной жизнью, приносить пользу государству", - сказала Цивилева в ходе встречи с Путиным.
Она отметила, что военнослужащие, которые получил тяжелое ранение, инвалидность - сопровождаются отдельно, получают современные протезы, которые не входят в том числе в федеральный перечень. Также одними из вариантов помощи, по словам Цивилевой, является доплата за сертификат социальному фонду, "чтобы человек получил такой протез, чтобы максимально восполнить утраченный функционал".
Анна ЦивилеваОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
