Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости назвал лучшими спортсменами 2025 года пловца Кирилла Пригоду и велогонщицу Яну Бурлакову, а тренером года - наставника национальной команды по дзюдо Виталия Макарова.
В 2025 году Пригода на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал две золотые и одну серебряную медали. Бурлакова на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили стала второй, а на чемпионате Европы в Бельгии заняла первое место. Российские дзюдоисты под руководством Макарова на чемпионате мира в Венгрии завоевали три золота и две бронзы (второе место в общекомандном медальном зачете), а также выступили на турнирах Большого шлема в ОАЭ и Японии.
"Как министр спорта я болею за всех наших спортсменов и команды, особенно на международных турнирах. Это наши звездочки, за которыми тянется подрастающее поколение. Вклад каждого очень важен. Тем не менее напомню, что ежегодно Минспорт проводит Национальную спортивную премию. В этом году лауреатами в номинациях "Спортсмен", "Спортсменка" и "Тренер года" стали пловец Кирилл Пригода, трековая велогонщица Яна Бурлакова, а также Виталий Макаров, возглавляющий сборную по дзюдо", - сказал Дегтярев.
"Разделяю это решение жюри. Кирилл в этом году стал одним из героев чемпионата мира в Сингапуре, который в целом стал прорывом для российских пловцов на мировой арене. Яна блистала на чемпионатах мира и Европы. Дзюдо же стал первым олимпийским видом спорта, где наши спортсмены вернули себе право выступать под флагом и с гимном и уже успели великолепно выступить на турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио, где взяли 11 медалей", - подчеркнул министр спорта РФ.
