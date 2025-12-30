Рейтинг@Mail.ru
09:41 30.12.2025 (обновлено: 11:23 30.12.2025)
Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года
спорт, виталий макаров, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), кирилл пригода
Спорт, Виталий Макаров, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Кирилл Пригода
Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости назвал лучшими спортсменами 2025 года пловца Кирилла Пригоду и велогонщицу Яну Бурлакову, а тренером года - наставника национальной команды по дзюдо Виталия Макарова.
В 2025 году Пригода на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал две золотые и одну серебряную медали. Бурлакова на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили стала второй, а на чемпионате Европы в Бельгии заняла первое место. Российские дзюдоисты под руководством Макарова на чемпионате мира в Венгрии завоевали три золота и две бронзы (второе место в общекомандном медальном зачете), а также выступили на турнирах Большого шлема в ОАЭ и Японии.
"Как министр спорта я болею за всех наших спортсменов и команды, особенно на международных турнирах. Это наши звездочки, за которыми тянется подрастающее поколение. Вклад каждого очень важен. Тем не менее напомню, что ежегодно Минспорт проводит Национальную спортивную премию. В этом году лауреатами в номинациях "Спортсмен", "Спортсменка" и "Тренер года" стали пловец Кирилл Пригода, трековая велогонщица Яна Бурлакова, а также Виталий Макаров, возглавляющий сборную по дзюдо", - сказал Дегтярев.
"Разделяю это решение жюри. Кирилл в этом году стал одним из героев чемпионата мира в Сингапуре, который в целом стал прорывом для российских пловцов на мировой арене. Яна блистала на чемпионатах мира и Европы. Дзюдо же стал первым олимпийским видом спорта, где наши спортсмены вернули себе право выступать под флагом и с гимном и уже успели великолепно выступить на турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио, где взяли 11 медалей", - подчеркнул министр спорта РФ.
Нападающий сборной России Александр Овечкин
Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом
15 декабря, 13:07
СпортВиталий МакаровМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Кирилл Пригода
 
