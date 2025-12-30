Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости назвал лучшими спортсменами 2025 года пловца Кирилла Пригоду и велогонщицу Яну Бурлакову, а тренером года - наставника национальной команды по дзюдо Виталия Макарова.