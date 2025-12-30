Спецоперация, 30 декабря: ВС России освободили Богуславку и Лукьяновское

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" взяли под контроль населённый пункт Богуславка в Харьковской области, группировка "Днепр" освободила Лукьяновское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

Кроме того, группировка "Запад" отразила в районах Благодатовки и Великой Шапковки две атаки ВСУ , с помощью которых противник хотел прорваться в Купянск. "Запад" и "Днепр", а также остальные группировки ВС РФ улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских войск составили порядка 1330 военнослужащих за сутки.

Кроме того, ВСУ лишились 21 боевой бронированной машины, восьми артиллерийских орудий. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины , пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 18 беспилотников самолетного типа.

Переговорная позиция РФ будет пересмотрена

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Как уточнили в Минобороны РФ, украинские беспилотники, летевшие в Новгородскую область, были сбиты также над Брянской и Смоленской областями

Прервали процесс

Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем группировки "Север" уничтожили несколько групп ВСУ в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области , сообщили в МО РФ.

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ отказываются идти в атаку на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области , в связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом. Кроме того, из-за нарушения логистики резко выросла смертность раненых боевиков ВСУ под Красным Лиманом

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете "Известия" сообщил, что Москва не получала официальных уведомлений о том, что Киев прерывает стамбульский переговорный процесс. При этом украинская сторона так и не ответила на целый ряд инициатив РФ, в частности, по пакету предложений по гарантиям безопасности и созданию трёх рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам.

Кроме того, по словам Галузина, в результате стамбульских переговоров удалось вернуть в Россию приблизительно 2,3 тысячи воинов и около 170 гражданских лиц. Примерно столько же гражданских лиц и порядка 2,4 тысячи военнослужащих возвращены украинской стороне.

Недовольны словами Трампа

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник на конференции, посвящённой международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году, что Пекин надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое позволит устранить коренные причины конфликта и добиться мира в Европе . КНР, по его словам, готова играть в этом конструктивную роль.

Газета Politico сообщила со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что в Евросоюзе недовольны словами президента США Дональда Трампа о том, что он понимает российского президента Владимира Путина и что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха, обвинив американского лидера в "наивности".

Это же издание со ссылкой на главу Совета Европы Алена Берсе сообщило, что Совет готов возобновить отношения с Россией в случае урегулирования на Украине.

Новое заседание так называемой коалиции желающих по Украине состоится на следующей неделе, заявил во вторник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Пообещал уйти

Украинские СМИ и должностные лица во вторник сообщали о взрывах в Харькове Одессе и подконтрольном ВСУ Запорожье . Назначенный Киевом глава Запорожской государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в городе был повреждён объект промышленной инфраструктуры.

Более 75 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, заявила во вторник заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук.

Зеленский после встречи с Трампом дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого пообещал, что уйдёт из власти после завершения конфликта на Украине. Он также заявил, что решения президента США о гарантиях безопасности ему недостаточно и стал требовать их ратификации конгрессом. Кроме того, Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса , потому что это якобы противоречит украинским законам.

Обязательная эвакуация объявлена из 45 сел Днепропетровской области , сообщили во вторник в Покровской территориальной общине. Эвакуация будет идти в течение 30 дней.

Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что предприятие в 2025 году (когда столкнулось с беспрецедентным энергетическим кризисом) потратило на восстановление своей инфраструктуры около 220 миллионов долларов.