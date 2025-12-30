Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
30.12.2025
Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области
Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.12.2025
Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области
Бойцы группировки "Север" ликвидировали несколько групп военных ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.12.2025
безопасность
сумская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумы
валерий герасимов
владимир путин
сумская область
россия
сумы
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины, сумы, валерий герасимов, владимир путин
Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумы, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области

Российские дроны уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" ликвидировали несколько групп военных ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
«

"В районе населенного пункта Иволжанское оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесистой местности. Для их уничтожения были задействованы расчеты ударных FPV-дронов", — говорится в релизе.

Министерство уточнило, что подразделения беспилотных систем активно уничтожают формирования противника в регионе, обеспечивая продвижение штурмовых групп вглубь обороны ВСУ по всей линии фронта.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Сумской области. Командующий группировкой Евгений Никифоров рассказал, что она уже составляет более 16 километров в глубину и 60 — по фронту. До Сум российским военным осталось менее 20 километров, добавил он.
