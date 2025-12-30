Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области

«

"В районе населенного пункта Иволжанское оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесистой местности. Для их уничтожения были задействованы расчеты ударных FPV-дронов", — говорится в релизе.