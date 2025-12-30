Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" ликвидировали несколько групп военных ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В районе населенного пункта Иволжанское оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесистой местности. Для их уничтожения были задействованы расчеты ударных FPV-дронов", — говорится в релизе.
Министерство уточнило, что подразделения беспилотных систем активно уничтожают формирования противника в регионе, обеспечивая продвижение штурмовых групп вглубь обороны ВСУ по всей линии фронта.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Сумской области. Командующий группировкой Евгений Никифоров рассказал, что она уже составляет более 16 километров в глубину и 60 — по фронту. До Сум российским военным осталось менее 20 километров, добавил он.
