ВСУ отказываются идти в контратаку в Харьковской области
ВСУ отказываются идти в контратаку в Харьковской области - РИА Новости, 30.12.2025
ВСУ отказываются идти в контратаку в Харьковской области
ВСУ отказываются идти в атаку на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.12.2025
харьковская область
