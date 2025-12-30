https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065558575.html
ВСУ потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами в лесу под Харьковом
ВСУ потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами в лесу под Харьковом
ВСУ потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами в лесу в районе села Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
ВСУ потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами в лесу под Харьковом
РИА Новости: ВСУ потеряли четыре опорных пункта у села Лиман