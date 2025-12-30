Рейтинг@Mail.ru
Тыловой район войск "Север" обеспечен баней, столовой и парикмахерской - РИА Новости, 30.12.2025
05:24 30.12.2025
Тыловой район войск "Север" обеспечен баней, столовой и парикмахерской
Тыловой район войск "Север" обеспечен баней, столовой и парикмахерской
Бойцам в тыловом районе группировки войск "Север" предоставляются баня, столовая с горячим питанием и парикмахерская, сообщили в Минобороны России.
безопасность, россия
Безопасность, Россия
Тыловой район войск "Север" обеспечен баней, столовой и парикмахерской

Бойцам группировки «Север» предоставляются баня, столовая и парикмахерская

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бойцам в тыловом районе группировки войск "Север" предоставляются баня, столовая с горячим питанием и парикмахерская, сообщили в Минобороны России.
"После выполнения боевых задач и в процессе ротации военнослужащие возвращаются в тыловой район подразделения. На месте созданы все условия для восстановления сил. Бойцам предоставляются блиндажные прачечная и баня, места отдыха, столовая с горячим питанием и парикмахерская. Также производится замена потерявшего свой вид и функциональность обмундирования", - следует из сообщения МО РФ.
