Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО подарки
Надежные люди
 
05:22 30.12.2025 (обновлено: 09:05 30.12.2025)
Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО подарки
Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО подарки
республика бурятия, донецкая народная республика
Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО подарки

Военные из Бурятии начали получать новогодние подарки в зоне СВО
УЛАН-УДЭ, 30 дек - РИА Новости. Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО новогодние подарки, сообщила созданная правительством республики автономная некоммерческая организация "Содействие".
"Правительство Бурятии собрало и отправило нашим военным землякам несколько тысяч новогодних подарков. В символичных праздничных мешках собраны сладости и продукты от бурятских производителей. Часть из них передадут бойцам, находящимся на лечении и реабилитации в госпиталях. Все подарки будут вручены бойцам до Нового года", - говорится в сообщении.
Путин: пока страна готовится к Новому году, герои на фронте готовят свои подарки Родине - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год, заявил Путин
11 декабря, 17:49
Отмечается, что военные благодарят за полученные новогодние подарки и поздравляют жителей республики Бурятия с наступающим Новым годом.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года была создана АНО "Содействие" для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также организация ведет закупки материально-технических средств и сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
Правительство Бурятии передало военным очередную ценную посылку с гуманитарной помощью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации
6 июня, 04:23
 
Надежные людиРеспублика БурятияДонецкая Народная Республика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
