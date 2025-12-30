Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО подарки

УЛАН-УДЭ, 30 дек - РИА Новости. Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО новогодние подарки, сообщила созданная правительством республики автономная некоммерческая организация "Содействие".
"Правительство Бурятии собрало и отправило нашим военным землякам несколько тысяч новогодних подарков. В символичных праздничных мешках собраны сладости и продукты от бурятских производителей. Часть из них передадут бойцам, находящимся на лечении и реабилитации в госпиталях. Все подарки будут вручены бойцам до Нового года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные благодарят за полученные новогодние подарки и поздравляют жителей республики Бурятия с наступающим Новым годом.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года была создана АНО "Содействие" для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также организация ведет закупки материально-технических средств и сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.