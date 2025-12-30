Российский ефрейтор спас от беспилотника раненого товарища

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооружённых сил Эдуард Правилов уничтожил беспилотник, с помощью которого ВСУ пытались атаковать его раненого товарища, сообщили в Минобороны РФ.
Правилов доставлял боеприпасы на позиции российской артиллерии, обеспечивающей огневую поддержку штурмовых подразделений. Помимо этого, он неоднократно эвакуировал раненых, в том числе под артиллерийскими обстрелами и атаками FPV-дронов противника.
В ходе одного из эпизодов боевых действий он доставлял боеприпасы, возвращался в исходный район и в это время получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Правилов выдвинулся ему на помощь, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны противника, а также риск атаки FPV-дронов.
"Прибыв на место, он услышал характерный звук дрона-разведчика. Используя рельеф местности, Эдуард укрылся от вражеского БПЛА и, как только он вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, ефрейтор Правилов оказал первую помощь раненому и вывез его до точки эвакуации", - говорится в сообщении.
Также ведомство рассказало о стрелке отделения мотострелкового взвода рядовом Арарате Согояне. Его группа выполняла боевую задачу по обороне позиций. После этого группа при проведении ротации на позициях подверглась атаке ударных БПЛА противника.
"В ходе атаки вражеских беспилотников двое военнослужащих получили осколочные ранения. Рядовой Согоян лично оказал им первую медицинскую помощь и эвакуировал товарищей в безопасное место, не взирая на воздействия БПЛА противника", - отметили в Минобороны РФ.
