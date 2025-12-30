Российский ефрейтор спас от беспилотника раненого товарища

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооружённых сил Эдуард Правилов уничтожил беспилотник, с помощью которого ВСУ пытались атаковать его раненого товарища, сообщили в Минобороны РФ.

Правилов доставлял боеприпасы на позиции российской артиллерии, обеспечивающей огневую поддержку штурмовых подразделений. Помимо этого, он неоднократно эвакуировал раненых, в том числе под артиллерийскими обстрелами и атаками FPV-дронов противника.

В ходе одного из эпизодов боевых действий он доставлял боеприпасы, возвращался в исходный район и в это время получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Правилов выдвинулся ему на помощь, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны противника, а также риск атаки FPV-дронов.

« "Прибыв на место, он услышал характерный звук дрона-разведчика. Используя рельеф местности, Эдуард укрылся от вражеского БПЛА и, как только он вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, ефрейтор Правилов оказал первую помощь раненому и вывез его до точки эвакуации", - говорится в сообщении.

Также ведомство рассказало о стрелке отделения мотострелкового взвода рядовом Арарате Согояне. Его группа выполняла боевую задачу по обороне позиций. После этого группа при проведении ротации на позициях подверглась атаке ударных БПЛА противника.