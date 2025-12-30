Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсудили промышленное сотрудничество - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sotrudnichestvo-2065752874.html
Россия и Белоруссия обсудили промышленное сотрудничество
Россия и Белоруссия обсудили промышленное сотрудничество - РИА Новости, 30.12.2025
Россия и Белоруссия обсудили промышленное сотрудничество
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с первым вице-премьером Белоруссии Николаем Снопковым, в рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:48:00+03:00
2025-12-30T18:48:00+03:00
политика
россия
белоруссия
москва
денис мантуров
николай снопков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:88:3059:1809_1920x0_80_0_0_733b5703cc9506a035e5194f8b208b8f.jpg
https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065715525.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c50c8e919cc47bccbcfbf1c362dcf9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, москва, денис мантуров, николай снопков
Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Денис Мантуров, Николай Снопков
Россия и Белоруссия обсудили промышленное сотрудничество

Мантуров обсудил с первым вице-премьером Белоруссии промышленное сотрудничество

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с первым вице-премьером Белоруссии Николаем Снопковым, в рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы промышленного сотрудничества, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Москве с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы промышленного сотрудничества. Подведены итоги совместной работы в 2025 году, намечены планы на предстоящий период", - говорится в сообщении.
В правительстве РФ отметили, что особое внимание в рамках встречи уделено продвижению взаимовыгодных кооперационных проектов в сфере машиностроения.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Вчера, 16:35
 
ПолитикаРоссияБелоруссияМоскваДенис МантуровНиколай Снопков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала