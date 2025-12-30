Рейтинг@Mail.ru
"Драконы" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
Хоккей
 
18:30 30.12.2025
"Драконы" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Драконы" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря
"Драконы" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), шанхайские драконы
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Шанхайские драконы

"Драконы" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Драконы" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 30 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
2 : 3
СКА
06:16 • Никита Попугаев
(Уилл Райли, Troy Josephs)
17:42 • Гэйдж Квинни
(Кевин Лабанк, Дойл Сомерби)
04:05 • Джозеф Бландизи
(Брендэн Лайпсик, Рокко Гримальди)
07:39 • Nikita Dishkovsky
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
19:41 • Егор Савиков
(Бреннан Менелл, Николай Голдобин)
ХоккейСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Шанхайские драконы
 
