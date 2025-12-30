"Уральские авиалинии" ответили на сообщения о самолете-призраке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Информация о несуществующем рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии" из Стамбула в Екатеринбург не соответствует действительности, ранее рейс был задержан из-за непогоды, а вылет планируется через полчаса, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.