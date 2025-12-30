Рейтинг@Mail.ru
Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:51 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/rozhdestvo-2065703127.html
Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии
Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии - РИА Новости, 30.12.2025
Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии
Около 3,5 тысяч детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей получат подарки к Рождеству от Русской... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:51:00+03:00
2025-12-30T15:51:00+03:00
надежные люди
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148448/85/1484488528_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_e66a915173abbdfd14163392f0c63d7a.jpg
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065554281.html
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148448/85/1484488528_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_05a7d72963ca74c76d7ec867dd60d0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, русская православная церковь
Надежные люди, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Русская православная церковь
Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии

РПЦ передаст подарки детям Донбасса и Новороссии к Рождеству

© Fotolia / Anna BelovaРебенок и взрослые
Ребенок и взрослые - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Fotolia / Anna Belova
Ребенок и взрослые. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 3,5 тысяч детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей получат подарки к Рождеству от Русской православной церкви, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов.
"Традиционно на каждое Рождество мы проводим сбор средств на подарки для детей Донбасса на нашей платформе "Поможем". В этот раз мы обобщили то количество семей, кому регулярно помогаем, чью ситуацию более-менее хорошо знаем, и у нас получилось около 3,5 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня у нас действует 8 центров помощи на Донбассе и в Новороссии, где мы ведем адресную работу с нуждающимися людьми. Там у нас есть добровольцы и сотрудники, которые регулярно навещают одиноких людей, инвалидов и семьи с детьми", — рассказал диакон Игорь Куликов.
Священнослужитель отметил, что в труднодоступные населенные пункты, в частности, в Херсонской и Запорожской областях представители миссии доставляют подарки в те населённые пункты, откуда люди сами не смогут доехать до центров помощи.
"Помимо набора сладостей и детской книжки про Рождество Христово от издательства Никея, мы стараемся подарить каждому ребенку что-то соответствующее его возрасту, чтобы подарок принёс ему какую-то долгосрочную радость. Для одних детей - это раскраски и набор фломастеров, для других — машинки или куклы, для третьих — конструкторы или настольные игры. Даже недорогой альбом для рисования с цветными карандашами может принести много положительных эмоций детям из сел, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения, где уже давно не достанешь ничего такого. А детки, они же и есть детки, им хочется радости и праздника", — отметил собеседник агентства.
Военные из Бурятии начали получать новогодние подарки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Военные из Бурятии начали получать отправленные в зону СВО подарки
05:22
 
Надежные людиЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала