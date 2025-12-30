Патриаршая миссия передаст подарки к Рождеству детям в ДНР и Новороссии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 3,5 тысяч детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей получат подарки к Рождеству от Русской православной церкви, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов.

"Традиционно на каждое Рождество мы проводим сбор средств на подарки для детей Донбасса на нашей платформе "Поможем". В этот раз мы обобщили то количество семей, кому регулярно помогаем, чью ситуацию более-менее хорошо знаем, и у нас получилось около 3,5 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня у нас действует 8 центров помощи на Донбассе и в Новороссии, где мы ведем адресную работу с нуждающимися людьми. Там у нас есть добровольцы и сотрудники, которые регулярно навещают одиноких людей, инвалидов и семьи с детьми", — рассказал диакон Игорь Куликов.

Священнослужитель отметил, что в труднодоступные населенные пункты, в частности, в Херсонской и Запорожской областях представители миссии доставляют подарки в те населённые пункты, откуда люди сами не смогут доехать до центров помощи.