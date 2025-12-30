Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса поручил обеспечить беспрепятственный полет Деда Мороза - РИА Новости, 30.12.2025
10:58 30.12.2025
Глава Минтранса поручил обеспечить беспрепятственный полет Деда Мороза
Глава Минтранса поручил обеспечить беспрепятственный полет Деда Мороза - РИА Новости, 30.12.2025
Глава Минтранса поручил обеспечить беспрепятственный полет Деда Мороза
Министр транспорта России Андрей Никитин поручил главе Росавиации обеспечить беспрепятственный полет саней Деда Мороза, а само путешествие главного новогоднего... РИА Новости, 30.12.2025
россия, великий устюг, дед мороз, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Великий Устюг, Дед Мороз, Андрей Никитин (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Глава Минтранса поручил обеспечить беспрепятственный полет Деда Мороза

Росавиация обеспечит беспрепятственное движение саней Деда Мороза

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз на празднике в ЦПКиО им. Маяковского во время посещения Екатеринбурга
Всероссийский Дед Мороз на празднике в ЦПКиО им. Маяковского во время посещения Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз на празднике в ЦПКиО им. Маяковского во время посещения Екатеринбурга. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр транспорта России Андрей Никитин поручил главе Росавиации обеспечить беспрепятственный полет саней Деда Мороза, а само путешествие главного новогоднего волшебника страны можно будет отследить на специальной интерактивной карте.
"У меня есть еще одно поручение, главе Росавиации... Организуйте, пожалуйста, беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, дети должны получить подарки в срок", - сказал Никитин на совещании о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников.
Дед Мороз отправится в путь из резиденции в Великом Устюге 31 декабря и пролетит через все 11 часовых поясов России. А Росавиация представит праздничный интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза.
"Отслеживание волшебного маршрута начнется 31 декабря в 09:00 по московскому времени, когда Дед Мороз отправится в путь из своей резиденции в Великом Устюге. Ссылка на интерактивную карту появится в социальных сетях Минтранса. Публикации будут выходить каждый час по мере передвижения сказочных саней по стране", - говорится в сообщении Росавиации.
"Новый Год - время, когда чудеса становятся реальностью, а расстояния стираются. Этот проект, реализованный Росавиацией, - символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну", - приводятся в сообщении слова Никитина.
