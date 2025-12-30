Глава Минтранса поручил обеспечить беспрепятственный полет Деда Мороза

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр транспорта России Андрей Никитин поручил главе Росавиации обеспечить беспрепятственный полет саней Деда Мороза, а само путешествие главного новогоднего волшебника страны можно будет отследить на специальной интерактивной карте.

"Отслеживание волшебного маршрута начнется 31 декабря в 09:00 по московскому времени, когда Дед Мороз отправится в путь из своей резиденции в Великом Устюге. Ссылка на интерактивную карту появится в социальных сетях Минтранса. Публикации будут выходить каждый час по мере передвижения сказочных саней по стране", - говорится в сообщении Росавиации.