В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

По данным ведомства, в доме проживала 54-летняя женщина со своим 35-летним сыном. В тот вечер они вместе с двумя знакомыми мужчинами, 42 и 51 лет, употребляли алкогольные напитки. Очаг возгорания был зафиксирован на кухне. Назначены необходимые экспертные исследования с целью установления причины смерти погибших и причины пожара.