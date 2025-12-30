Лунный посевной календарь на январь 2026 года: благоприятные дни

МОСКВА - РИА Новости. Фазы луны оказывают существенное влияние на рост и развитие растений. При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. Какие культуры можно сажать зимой, таблица благоприятных и неблагоприятных дней для посева в январе 2026 года, как подготовить семена, чтобы получить здоровые растения, правила и советы — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на январь 2026 года: таблица и фазы Луны

Считается, что луна способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому садоводы и огородники часто пользуются лунным календарем для определения благоприятных дат посадки. Январь — идеальное время, чтобы заняться подготовкой грунта и ревизией семян, высадить томаты, баклажаны и перцы на рассаду или сеять укроп, шпинат и базилик на подоконнике. Лунный календарь поможет спланировать точный период для высадки семян, чтобы получить здоровые и крепкие растения в будущем.

Фазы Луны в январе 2026: влияние на посев

В месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:

новолуние длится от 1 до 2 суток — это самое неудачное время для работы с семенами и растениями;

растущая Луна — это время самое лучшее из-за того, что она тянет за собой соки растений и способствует их росту;

полнолуние — подходит только для подкормки и обработки растений, сажать в это время не рекомендуется;

убывающая Луна — соки растений движутся вниз, поэтому рекомендована работа с корнеплодами.

Фаза Луны Даты Что можно делать Растущая Луна 1-2 и 19-31 января Посев культур с надземными плодами (томаты, перец, баклажаны), посев укропа, шпината, сельдерея для выращивания на подоконнике, цветы на рассаду. Полнолуние 3 января Не сажать. Можно рыхлить, подкармливать, бороться с вредителями. Убывающая Луна 4-17 января Стратификация семян и посев корнеплодов (редис, морковь, свекла), луковичных, пересадка комнатных растений. Новолуние 18 января Не сажать, не пересаживать. Можно планировать, готовить грунт.

Благоприятные дни для посева в январе 2026: таблица по культурам

Наиболее благоприятные дни для посева и пересадки растений в январе 2026 года приходятся на период растущей Луны. Энергия ночного светила способствует росту побегов, листьев и укреплению корней.

Культура Благоприятные дни Томаты 4, 12, 1З, 21—2З, 26, 27, З0, З1 Перец сладкий и острый, баклажаны 4, 9—1З, 21—2З, 26, 27, З0, З1 Зелень 4, 12, 1З, 21—2З, 26, 27, З0, З1 Капуста 4, 9—1З, 21—2З, 26, 27, З0, З1 Огурцы (для отапливаемых теплиц) 4, 9—1З, 21—2З, 26, 27, З0, З1 Лук на перо 24–26, 29–31 Двулетние и многолетние цветы 1-2, 21—2З, 26, 27, З0, З1

Неблагоприятные дни для посева в январе 2026

Неблагоприятными днями считаются новолуние и дни полной Луны. В этот период растения становятся уязвимыми, семена плохо прорастают. Согласно лунному посевному календарю на январь 2026 года избегать посадок следует и при смене фаз — за сутки до и после новолуния и полнолуния.

Дата Причина Что нельзя делать 3 января Полнолуние Посев, посадка, пересадка 18 января Новолуние Посев, посадка, пересадка

Что сажать на рассаду в январе 2026 года

Некоторые культуры требуют раннего посева, чтобы успеть полноценно развиться к моменту высадки в открытый грунт. Январь подходит для работы с рассадой, зеленью и декоративными растениями.

Овощи: томаты, перец, баклажаны

В январе стоит сеять только ультраранние и ранние сорта томатов для последующего выращивания в теплице. Для открытого грунта январский посев может оказаться преждевременным. Для улучшения всхожести семена замачивают на 30 минут в теплой воде. При посеве томатов в январе особое внимание важно уделить подсветке — минимум 12-14 часов светового дня обеспечат крепкую рассаду без вытягивания.

Январь — оптимальное время для посева перцев, особенно сладких сортов. Перцы требовательны к температурному режиму. Для прорастания семян необходимо поддерживать температуру около 26-28°C, а после появления всходов — не ниже 22-25°C.

Баклажаны имеют продолжительный вегетационный период и медленно развиваются на начальных этапах, поэтому их также рекомендуется сеять уже в январе. Для прорастания семенам требуется стабильная температура около 25°C, а также качественная подсветка приближенная к естественному солнечному свету.

Зелень и корнеплоды: сельдерей, лук

Январь — идеальное время для посева сельдерея, как для черешкового, так и для корневого видов. Семена сельдерея мелкие, их не заглубляют при посеве, а лишь слегка присыпают грунтом. Для лучшего прорастания рекомендуется предварительное замачивание семян в стимуляторе роста.

Январь подходит и для посева лука-порея и репчатого лука на рассаду. При выращивании лука важно правильно организовать полив: переувлажнение может привести к загниванию корней, а недостаток влаги — к остановке роста.

Цветы на рассаду в январе 2026

Январь подходит для посева многих декоративных культур с длительным периодом развития или требующих сложной стратификации. Можно высаживать многолетники с длительным периодом развития: дельфиниум, примула, лаванда. А также однолетние цветы с длительным периодом развития: петуния, лобелия, бегония. При выращивании цветочной рассады в январе важно обеспечить качественное освещение с помощью фитоламп.

Цветы Благоприятные даты в январе Однолетние 16-17, 21, 30 Двулетние и многолетние 1-2, 19-21, 30 Луковичные и клубневые 19,25-27

Земляника (клубника) из семян

В январе можно посеять ремонтантные сорта клубники и уже в июле получить урожай. Семена следует замачивать в теплой воде перед посадкой, а потом высушивать. Агрономы рекомендуют использовать смесь универсального грунта и песка в соотношении 1:1. Емкости с семенами накрыть пленкой и поставить в теплое место. Первые листья, как правило, появляются примерно через 14 дней и пленку убирают. В марте рассаду необходимо пересадить в емкости глубиной 5 см и обеспечить больше света. В грунт клубнику и землянику пересаживают в мае-июне.

Благоприятные дни для садово-огородных работ в январе 2026

Начало января — фаза растущей Луны — благоприятно для посева зеленых культур: петрушка, укроп, салат.

С 4 по 17 января — убывающая Луна подходит для сеяния корнеплодов и луковичных, можно заниматься подкормкой рассады и уходом за зеленью на подоконнике, а также подготовкой семян к будущим посевам.

Растущая Луна с 19 по 31 января — время активного роста растений, когда благоприятно сеять зелень, овощи на рассаду, декоративные цветы. Можно закаливать рассаду и укреплять корневую систему растений перед пересадкой.

Дата Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде 1 января 2026 Растущая Луна Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями 2 января 2026 Растущая Луна Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице 7-8 января 2026 Убывающая Луна Посев и пересадка комнатных растений, обрезка, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с вредителями 9-10 января 2026 Убывающая Луна Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов 11-13 января 2026 Убывающая Луна Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов 14-15 января 2026 Убывающая Луна Рекомендуются рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями 16-17 января 2026 Убывающая Луна Рекомендуются посадки на семена. Обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями 21-22 января 2026 Растущая Луна Посев листовых овощей для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуются полив, внесение удобрений 26-27 января 2026 Первая четверть Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице 28-29 января 2026 Растущая Луна Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями 30-31 января 2026 Растущая Луна Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице

Особенности посева рассады в январе 2026: советы агронома

Январь традиционно открывает новый сезон для огородников и садоводов. Несмотря на морозы за окном, именно в начале года начинается подготовка семян к будущему урожаю. Важно уделить особое внимание к условиям выращивания рассады: обеспечить растениям качественное освещение, стабильную температуру и правильный режим полива.

Почему январь — сложный месяц для посева

В холодное время года сеянцы особенно уязвимы. Сложности выращивания рассады в январе обусловлены различными факторами: короткий световой день, недостаточная естественная освещенность, а также пониженная влажность воздуха в помещениях при работе отопительных систем. Все это может негативно сказаться на развитии молодых растений.

Досветка рассады в январе: обязательное условие

Досвечивание рассады в январе — не прихоть, а необходимость. Для правильного развития растений требуется не менее 12-14 часов света в сутки. Рекомендуется устанавливать лампы светодиодные фитолампы со спектром, приближенным к естественному солнечному свету на высоте 20-30 см над растениями и постепенно поднимать их по мере роста сеянцев.

Температура и влажность для рассады в январе

Оптимальная температура для прорастания большинства семян составляет 22-25°C. После появления всходов рекомендуется снизить температуру до 18-20°C днем и 16-18°C ночью, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 60-70%. В условиях отопительного сезона в январе особенно важно использовать увлажнители воздуха или размещать рядом с рассадой емкости с водой, чтобы создать благоприятный микроклимат.

Подготовка семян к посеву в январе

Перед посевом семена требуют тщательной подготовки:

Отбор и калибровка : выбирайте крупные, полновесные семена без видимых дефектов.

: выбирайте крупные, полновесные семена без видимых дефектов. Обеззараживание : обработайте семена слабым раствором марганцовки или специальными препаратами.

: обработайте семена слабым раствором марганцовки или специальными препаратами. Проращивание : для некоторых культур полезно предварительное проращивание во влажной ткани.

: для некоторых культур полезно предварительное проращивание во влажной ткани. Закаливание : чередование температур помогает повысить устойчивость будущих растений.

: чередование температур помогает повысить устойчивость будущих растений. Стимуляция роста: современные биостимуляторы помогут усилить прорастание.

Грунт и емкости для рассады

Для посева рекомендуется использовать индивидуальные контейнеры или кассеты с дренажными отверстиями, которые обеспечивают оптимальное развитие корневой системы и облегчают пересадку. Следует использовать обеззараженный грунт с оптимальным составом для конкретной культуры, субстраты, обогащенные полезной микрофлорой.

Частые ошибки при посеве в январе

Чаще всего садоводы и огородники допускают следующие ошибки при высадке семян в январе:

Слишком ранний посев культур с коротким вегетационным периодом — к моменту высадки в грунт они перерастут и потеряют качество.

Слишком глубокая посадка. Ростки тратят энергию на пробивание к поверхности, в результате становятся слабыми и погибают.

Недостаточное освещение, что приводит к вытягиванию и ослаблению рассады.

Избыточный полив может вызывать развитие грибковых заболеваний и загнивание.

Высокая температура воздуха после появления всходов. Это может вызвать слабость стеблей.

Отсутствие закаливания перед высадкой в грунт.

Ранняя подкормка. Внесение удобрений еще до того, как у рассады появятся 2–3 настоящих листа, может вызвать стресс и привести к ослаблению всходов.

Уход за рассадой в январе 2026

Уход за рассадой в зимние месяцы требует особого подхода. Необходимо регулярно осматривать сеянцы, поворачивать емкости с рассадой к свету для равномерного развития растений, следить за ростом рассады и не допускать появления вредителей и болезней.

Полив рассады в январе

Необходим умеренный полив, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Для полива рассады предпочтительно использовать только отстоянную воду комнатной температуры. Можно использовать и современные системы капельного полива и автополива с датчиками влажности.

Подкормка рассады в январе

Первую подкормку рассады проводят через 10-14 дней после появления всходов. Агрономы советуют применять специализированные удобрения для рассады с пониженным содержанием азота, чтобы избежать чрезмерного роста в ущерб крепости стебля и обеспечить сбалансированное питание рассады на протяжении всех этапов развития. Минеральные удобрения следует вносить на растущей Луне, органические — на убывающей.

Пикировка рассады в январе