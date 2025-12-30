Рейтинг@Mail.ru
Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 30.12.2025 (обновлено: 15:42 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/pogoda-2065653751.html
Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь
Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2025
Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь
Участились жалобы на головную боль, слабость и головокружение. Причина — не только предпраздничная суета. Синоптики фиксируют погодную аномалию и называют эту... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:14:00+03:00
2025-12-30T15:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064800901_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_dd9456ec073c2821f8da66538deaae9d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064800901_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1f292cb0e5a1ca8e5d1c8c777628be54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Прохожие на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Участились жалобы на головную боль, слабость и головокружение. Причина — не только предпраздничная суета. Синоптики фиксируют погодную аномалию и называют эту ситуацию необычной. Что ждет россиян в новогоднюю ночь?

Снег кружится

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что сугробы в Москве стремительно растут. По данным на утро 30 декабря, на ВДНХ намело 18 сантиметров снега (прирост за сутки — три сантиметра), в Тушино — 21 сантиметр, на Балчуге — 14 сантиметров.
В Подмосковье ситуация еще серьезнее: в Клину высота снежного покрова достигла 23 сантиметров, в Волоколамске — 22, в Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях — 20.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМашина, запорошенная снегом, стоит на парковке в Москве
Машина, запорошенная снегом, стоит на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Машина, запорошенная снегом, стоит на парковке в Москве
Ко 2 января в Москве будет уже 25 сантиметров снега, а к Рождеству сугробы вырастут до 30 сантиметров. Местами высота достигнет 28-33 сантиметров.

Что принесет новогодняя ночь

Самое интересное начнется в ночь на 1 января. Гидрометцентр сообщил РИА Новости, что температура упадет на шесть-девять градусов по сравнению с днем 31 декабря.
В последний день уходящего года ожидается облачная погода, небольшой снег и температура от минус восьми до минус десяти градусов. Первого января ночью столбик термометра опустится до минус 14 — минус 19 градусов, ветер северо-западный два-семь метров в секунду. Днем — небольшой снег, температура минус 10 — минус 15 градусов, ветер западный два-семь метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве
Евгений Тишковец подтвердил информацию о похолодании: в новогоднюю ночь в городе температура упадет до минус 10 — минус 13 градусов, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем столбик не поднимется выше минус десяти градусов.

Пик холодов

Самым морозным днем нового года станет 2 января. Евгений Тишковец подчеркнул: воздух остынет до минус 12 — минус 15 градусов. После этого холод начнет отступать.
Синоптик отметил, что 2025 год стартует с "эталонной русской зимы" — с нормальными для января сугробами высотой 20-25 сантиметров, скрипучим снегом и бодрящими морозами.

Что происходит

Последние дни декабря принесли столице настоящие качели барометра, многие жители чувствуют недомогание. Это не случайность — атмосферное давление ведет себя крайне нестабильно. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил журналистам масштаб аномалии.
© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Fotolia / Photographee.eu
Женщина с головной болью
За выходные показатель взлетел до 740 миллиметров ртутного столба, затем за два дня рухнул до 725 единиц. Сегодня, 30 декабря, давление начинает расти, но очень медленно. К 1 января оно поднимется до 734 миллиметров.
"Несмотря на то что показатель поднимется, все равно он остается аномально низким", — предупредил эксперт.

Почему все так плохо?

Для большинства людей слова "аномально низкое давление" звучат абстрактно. Но за ними стоят вполне конкретные последствия для самочувствия.
Атмосферное давление — это вес воздуха над нами. Когда оно падает, воздух становится менее плотным. Организм реагирует на это как на недостаток кислорода: сосуды расширяются, пульс учащается, появляется слабость. Особенно тяжело приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоникам и тем, кто страдает мигренями.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере
Лед на озере - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Лед на озере
Резкие перепады — с 740 до 725 за два дня — еще хуже. Организм не успевает адаптироваться. Отсюда головные боли, головокружение, обострение хронических болезней.
В новогоднюю ночь к этому добавится мороз. Холод сужает сосуды, а низкое давление их расширяет. Двойная нагрузка на сердце. Врачи советуют в такие дни избегать алкоголя (он дополнительно расширяет сосуды), пить больше воды и не переедать.

Тем, кто планирует отмечать праздник на улице

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
Тем, кто планирует встречать Новый год на улице — на Красной площади, в парках или просто гуляя по городу — стоит одеться максимально тепло. Мороз минус 15 — минус 19 градусов в сочетании с ветром и низким атмосферным давлением создаст серьезную нагрузку на организм.
Медики рекомендуют:
  • Не употреблять алкоголь на морозе (расширяет сосуды, создает иллюзию тепла, но увеличивает теплоотдачу);
  • Носить шапку, шарф и варежки (через голову уходит до 30 процентов тепла);
  • Не стоять на одном месте долго — двигаться;
  • При головной боли, головокружении или боли в сердце немедленно зайти в теплое помещение.
Водителям стоит учесть, что сугробы местами достигнут 30 сантиметров. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, но пробки в праздничные дни, к сожалению, неизбежны.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пробки в Москве
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала