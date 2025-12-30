Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Участились жалобы на головную боль, слабость и головокружение. Причина — не только предпраздничная суета. Синоптики фиксируют погодную аномалию и называют эту ситуацию необычной. Что ждет россиян в новогоднюю ночь?

Снег кружится

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что сугробы в Москве стремительно растут. По данным на утро 30 декабря, на ВДНХ намело 18 сантиметров снега (прирост за сутки — три сантиметра), в Тушино — 21 сантиметр, на Балчуге — 14 сантиметров.

В Подмосковье ситуация еще серьезнее: в Клину высота снежного покрова достигла 23 сантиметров, в Волоколамске — 22, в Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях — 20.

Ко 2 января в Москве будет уже 25 сантиметров снега, а к Рождеству сугробы вырастут до 30 сантиметров. Местами высота достигнет 28-33 сантиметров.

Что принесет новогодняя ночь

Самое интересное начнется в ночь на 1 января. Гидрометцентр сообщил РИА Новости, что температура упадет на шесть-девять градусов по сравнению с днем 31 декабря.

В последний день уходящего года ожидается облачная погода, небольшой снег и температура от минус восьми до минус десяти градусов. Первого января ночью столбик термометра опустится до минус 14 — минус 19 градусов, ветер северо-западный два-семь метров в секунду. Днем — небольшой снег, температура минус 10 — минус 15 градусов, ветер западный два-семь метров в секунду.

Евгений Тишковец подтвердил информацию о похолодании: в новогоднюю ночь в городе температура упадет до минус 10 — минус 13 градусов, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем столбик не поднимется выше минус десяти градусов.

Пик холодов

Самым морозным днем нового года станет 2 января. Евгений Тишковец подчеркнул : воздух остынет до минус 12 — минус 15 градусов. После этого холод начнет отступать.

Синоптик отметил, что 2025 год стартует с "эталонной русской зимы" — с нормальными для января сугробами высотой 20-25 сантиметров, скрипучим снегом и бодрящими морозами.

Что происходит

Последние дни декабря принесли столице настоящие качели барометра, многие жители чувствуют недомогание. Это не случайность — атмосферное давление ведет себя крайне нестабильно. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил журналистам масштаб аномалии.

За выходные показатель взлетел до 740 миллиметров ртутного столба, затем за два дня рухнул до 725 единиц. Сегодня, 30 декабря, давление начинает расти, но очень медленно. К 1 января оно поднимется до 734 миллиметров.

"Несмотря на то что показатель поднимется, все равно он остается аномально низким", — предупредил эксперт.

Почему все так плохо?

Для большинства людей слова "аномально низкое давление" звучат абстрактно. Но за ними стоят вполне конкретные последствия для самочувствия.

Атмосферное давление — это вес воздуха над нами. Когда оно падает, воздух становится менее плотным. Организм реагирует на это как на недостаток кислорода: сосуды расширяются, пульс учащается, появляется слабость. Особенно тяжело приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоникам и тем, кто страдает мигренями.

Резкие перепады — с 740 до 725 за два дня — еще хуже. Организм не успевает адаптироваться. Отсюда головные боли, головокружение, обострение хронических болезней.

В новогоднюю ночь к этому добавится мороз. Холод сужает сосуды, а низкое давление их расширяет. Двойная нагрузка на сердце. Врачи советуют в такие дни избегать алкоголя (он дополнительно расширяет сосуды), пить больше воды и не переедать.

Тем, кто планирует отмечать праздник на улице

Тем, кто планирует встречать Новый год на улице — на Красной площади, в парках или просто гуляя по городу — стоит одеться максимально тепло. Мороз минус 15 — минус 19 градусов в сочетании с ветром и низким атмосферным давлением создаст серьезную нагрузку на организм.

Медики рекомендуют:

Не употреблять алкоголь на морозе (расширяет сосуды, создает иллюзию тепла, но увеличивает теплоотдачу);

Носить шапку, шарф и варежки (через голову уходит до 30 процентов тепла);

Не стоять на одном месте долго — двигаться;

При головной боли, головокружении или боли в сердце немедленно зайти в теплое помещение.