https://ria.ru/20251230/podmoskove-2065775631.html
В Подмосковье восстановили электроснабжение более трети потребителей
В Подмосковье восстановили электроснабжение более трети потребителей - РИА Новости, 30.12.2025
В Подмосковье восстановили электроснабжение более трети потребителей
Энергетики восстановили электроснабжение более трети потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное из-за отключения на подстанции, сообщили в компании... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T21:26:00+03:00
2025-12-30T21:26:00+03:00
2025-12-30T21:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россети московский регион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20251229/magazin-2065439250.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россети московский регион
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россети Московский регион
В Подмосковье восстановили электроснабжение более трети потребителей
В Подмосковье энергетики восстановили электроснабжение более трети потребителей