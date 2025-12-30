https://ria.ru/20251230/podmoskove-2065661393.html
В Подмосковье двое детей пострадали от взрыва петард
В Подмосковье двое детей пострадали от взрыва петард
В Подмосковье двое детей пострадали от взрыва петард
Мальчик и девочка пострадали от взрыва петард за два дня до Нового года в подмосковном Хотьково и Серпухове, родителям следует помнить об опасности пиротехники... РИА Новости, 30.12.2025
В Подмосковье двое детей пострадали от взрыва петард
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Мальчик и девочка пострадали от взрыва петард за два дня до Нового года в подмосковном Хотьково и Серпухове, родителям следует помнить об опасности пиротехники в руках детей, сообщает
прокуратура Подмосковья.
Как рассказали в надзорном органе, днем 29 декабря 12-летний мальчик на улице Советская
в Хотьково
пострадал при запуске петарды. Он получил тяжелые травмы лица и глаз и был госпитализирован.
"Ребенок объяснил: "Я с другом, которому родители купили петарды, поджигали их на улице и одна из них не загорелась. В момент, когда я наклонился посмотреть, почему она не сработала, петарда взорвалась", - приводятся слова мальчика в Telegram-канале прокуратуры.
Второй случай, как рассказали в ведомстве, произошёл накануне у торгового центра в Серпухове
, возле которого компания сверстников поджигала петарды. Одну из них дети забросили в капюшон куртки мимо проходившей 12-летней девочки. В результате взрыва у нее разорвалась барабанная перепонка, ее госпитализировали.
"Сергиево-Посадская и Серпуховская городские прокуратуры в ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - сообщили в надзорном органе.
В прокуратуре напомнили об опасности пиротехники в руках ребенка и о том, что такие изделия являются источниками повышенной опасности, которые могут привести к травмам, пожарам и трагедиям.