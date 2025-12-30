https://ria.ru/20251230/podmoskove-2065574956.html
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
Суд ждет женщину, которая управляла автомобилем, столкнувшимся с грузовиком на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье будут судить мать погибшего в ДТП с грузовиком подростка
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Суд ждет женщину, которая управляла автомобилем, столкнувшимся с грузовиком на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе, в результате аварии погиб ее 13-летний сын, сообщает
прокуратура Подмосковья.
В ходе предварительного следствия установлено, что 12 июля женщина за рулем машины ехала по автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе и превысила скоростной режим. Она не справилась с управлением и столкнулась с движущимся в попутном направлении грузовиком "Man".
"В результате дорожно-транспортного происшествия её 13-летний сын, сидевший на заднем пассажирском сидении и не пристегнутый ремнем безопасности, выпал из салона и получил телесные повреждения, от которых погиб на месте аварии", - говорится публикации Telegram-канала надзорного органа.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летней женщины, она обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.