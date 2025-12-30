Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд ждет женщину, которая управляла автомобилем, столкнувшимся с грузовиком на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе, в результате аварии погиб ее 13-летний сын, Суд ждет женщину, которая управляла автомобилем, столкнувшимся с грузовиком на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе, в результате аварии погиб ее 13-летний сын, сообщает прокуратура Подмосковья.

В ходе предварительного следствия установлено, что 12 июля женщина за рулем машины ехала по автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе и превысила скоростной режим. Она не справилась с управлением и столкнулась с движущимся в попутном направлении грузовиком "Man".

"В результате дорожно-транспортного происшествия её 13-летний сын, сидевший на заднем пассажирском сидении и не пристегнутый ремнем безопасности, выпал из салона и получил телесные повреждения, от которых погиб на месте аварии", - говорится публикации Telegram-канала надзорного органа.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летней женщины, она обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.