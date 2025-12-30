Рейтинг@Mail.ru
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 30.12.2025
09:55 30.12.2025 (обновлено: 10:44 30.12.2025)
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
Суд ждет женщину, которая управляла автомобилем, столкнувшимся с грузовиком на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе, в... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье будут судить мать погибшего в ДТП с грузовиком подростка

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия ДТП на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе
Последствия ДТП на автодороге М-7 Волга Москва-Владимир в Богородском городском округе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Последствия ДТП на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд ждет женщину, которая управляла автомобилем, столкнувшимся с грузовиком на автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе, в результате аварии погиб ее 13-летний сын, сообщает прокуратура Подмосковья.
В ходе предварительного следствия установлено, что 12 июля женщина за рулем машины ехала по автодороге "М-7 Волга" Москва-Владимир в Богородском городском округе и превысила скоростной режим. Она не справилась с управлением и столкнулась с движущимся в попутном направлении грузовиком "Man".
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
5 октября, 23:32
"В результате дорожно-транспортного происшествия её 13-летний сын, сидевший на заднем пассажирском сидении и не пристегнутый ремнем безопасности, выпал из салона и получил телесные повреждения, от которых погиб на месте аварии", - говорится публикации Telegram-канала надзорного органа.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летней женщины, она обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП автобуса и легковушки
7 декабря, 21:45
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Заголовок открываемого материала