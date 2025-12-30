Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан поздравил Путина с наступающим Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
16:37 30.12.2025 (обновлено: 17:04 30.12.2025)
Пезешкиан поздравил Путина с наступающим Новым годом
Пезешкиан поздравил Путина с наступающим Новым годом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом, российский лидер передал наилучшие пожелания по случаю... РИА Новости, 30.12.2025
Пезешкиан поздравил Путина с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом, российский лидер передал наилучшие пожелания по случаю национального праздника Ирана, сообщили в Кремле.
"Масуд Пезешкиан тепло поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом. В свою очередь, российский лидер передал наилучшие пожелания руководству и народу Исламской Республики по случаю недавнего иранского национального праздника Ша́бэ Челле́", - говорится в сообщении.
