Палестинский народ нуждается в защите, заявила глава МИД

"Мы всегда нуждаемся в международной защите. Палестинский народ живет под оккупацией, в отношении него совершаются все невообразимые нарушения. Мы просим международную защиту для нашего народа в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме", - сказала Агабекян-Шахин.