Палестинский народ нуждается в защите, заявила глава МИД

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Палестинский народ нуждается в международной защите, заявила РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
"Мы всегда нуждаемся в международной защите. Палестинский народ живет под оккупацией, в отношении него совершаются все невообразимые нарушения. Мы просим международную защиту для нашего народа в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме", - сказала Агабекян-Шахин.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.