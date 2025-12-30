Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Палестины отметила роль России в решении палестинского вопроса
00:39 30.12.2025 (обновлено: 02:04 30.12.2025)
Глава МИД Палестины отметила роль России в решении палестинского вопроса
Палестинские фракции рассчитывают на продолжение совместного диалога под патронажем России, Москва не раз демонстрировала на международной арене свою поддержку... РИА Новости, 30.12.2025
в мире, россия, москва, палестина, оон, палестинская национальная администрация, хамас
В мире, Россия, Москва, Палестина, ООН, Палестинская национальная администрация, ХАМАС
Глава МИД Палестины отметила роль России в решении палестинского вопроса

РИА Новости: Агабекян-Шахин заявила, что в Палестине хотят диалога с Россией

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. Архивное фото
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Палестинские фракции рассчитывают на продолжение совместного диалога под патронажем России, Москва не раз демонстрировала на международной арене свою поддержку двухгосударственного решения, заявила в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
России хорошие отношения с руководством Палестинской национальной администрацией, а также со всеми палестинскими фракциями. В Москве успешно проходил ряд межпалестинских встреч. Я не думаю, что уже определена точная дата проведения следующих встреч, однако мы постоянно стремимся продолжать диалог на национальном уровне под патронажем РФ", - сказала она.
По словам министра, Россия и палестинские власти сохраняют крепкие отношения на протяжении многих десятилетий.
"Россия - важный игрок на международной арене, она поддерживает палестинский народ на протяжении многих десятилетий. Помимо этого, Москва оказывает нам поддержку на уровне ООН, в частности в Совете безопасности ООН. По этой причине я могу сказать, что наши отношения носят по-настоящему особый характер", - добавила Агабекян-Шахин.
Согласно позиции России, урегулирование между Палестиной и Израилем возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом в рамках конфликта между движением ХАМАС и еврейским государствам Москва выступает за передачу управления Газой легитимным палестинским органам и запуск межпалестинского диалога при ведущей роли самих палестинцев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль
4 августа, 16:55
 
