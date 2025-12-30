Глава МИД Палестины отметила роль России в решении палестинского вопроса

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Палестинские фракции рассчитывают на продолжение совместного диалога под патронажем России, Москва не раз демонстрировала на международной арене свою поддержку двухгосударственного решения, заявила в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.