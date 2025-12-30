Глава МИД Палестины отметила роль России в решении палестинского вопроса

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Палестинские фракции рассчитывают на продолжение совместного диалога под патронажем России, Москва не раз демонстрировала на международной арене свою поддержку двухгосударственного решения, заявила в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
"У России хорошие отношения с руководством Палестинской национальной администрацией, а также со всеми палестинскими фракциями. В Москве успешно проходил ряд межпалестинских встреч. Я не думаю, что уже определена точная дата проведения следующих встреч, однако мы постоянно стремимся продолжать диалог на национальном уровне под патронажем РФ", - сказала она.
По словам министра, Россия и палестинские власти сохраняют крепкие отношения на протяжении многих десятилетий.
"Россия - важный игрок на международной арене, она поддерживает палестинский народ на протяжении многих десятилетий. Помимо этого, Москва оказывает нам поддержку на уровне ООН, в частности в Совете безопасности ООН. По этой причине я могу сказать, что наши отношения носят по-настоящему особый характер", - добавила Агабекян-Шахин.
Согласно позиции России, урегулирование между Палестиной и Израилем возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом в рамках конфликта между движением ХАМАС и еврейским государствам Москва выступает за передачу управления Газой легитимным палестинским органам и запуск межпалестинского диалога при ведущей роли самих палестинцев.