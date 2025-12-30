МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе

КАИР, 30 дек - РИА Новости. США и другие посредники по Газе должны положить конец нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля, гуманитарная ситуация в анклаве ухудшается из-за препятствования израильских властей проезду необходимого количества гуманитарного груза через египетскую границу, заявила в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.