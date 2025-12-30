Рейтинг@Mail.ru
МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/palestina-2065533393.html
МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе
МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе - РИА Новости, 30.12.2025
МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе
США и другие посредники по Газе должны положить конец нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля, гуманитарная ситуация в анклаве ухудшается из-за... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:25:00+03:00
2025-12-30T00:25:00+03:00
в мире
сша
израиль
египет
дональд трамп
сергей лавров
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20251124/oon-2057266349.html
https://ria.ru/20251014/oon-2048165162.html
сша
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, египет, дональд трамп, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Египет, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе

РИА Новости: Агабекян-Шахин призвала положить конец нарушениям перемирия в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 30 дек - РИА Новости. США и другие посредники по Газе должны положить конец нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля, гуманитарная ситуация в анклаве ухудшается из-за препятствования израильских властей проезду необходимого количества гуманитарного груза через египетскую границу, заявила в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как ранее РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ООН призвали оказать давление на Израиль из-за нарушения прекращения огня
24 ноября, 21:59
"Если действует режим прекращения огня - необходимо, чтобы он носил всеобъемлющий и устойчивый характер. Посредники, работавшие над соглашением о перемирии, в особенности США, должны положить этому конец", - сказала она.
По словам министра, гуманитарная ситуация усугубляется на фоне тяжелых погодных условий, учитывая масштабные разрушения инфраструктуры в Газе из-за действий израильской армии.
"Вместе с полным прекращением огня должна быть обеспечена бесперебойная поставка гуманитарной помощи. Груза, который поступает на территорию анклава, оказывается недостаточно. На границе с Египтом скопилось уже тысячи грузовиков", - добавила Агабекян-Шахин.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Палестинцы - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы
14 октября, 13:19
 
В миреСШАИзраильЕгипетДональд ТрампСергей ЛавровХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала