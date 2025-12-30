МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе

КАИР, 30 дек - РИА Новости. США и другие посредники по Газе должны положить конец нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля, гуманитарная ситуация в анклаве ухудшается из-за препятствования израильских властей проезду необходимого количества гуманитарного груза через египетскую границу, заявила в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как ранее РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
"Если действует режим прекращения огня - необходимо, чтобы он носил всеобъемлющий и устойчивый характер. Посредники, работавшие над соглашением о перемирии, в особенности США, должны положить этому конец", - сказала она.
По словам министра, гуманитарная ситуация усугубляется на фоне тяжелых погодных условий, учитывая масштабные разрушения инфраструктуры в Газе из-за действий израильской армии.
"Вместе с полным прекращением огня должна быть обеспечена бесперебойная поставка гуманитарной помощи. Груза, который поступает на территорию анклава, оказывается недостаточно. На границе с Египтом скопилось уже тысячи грузовиков", - добавила Агабекян-Шахин.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
